Один за всех: за помощью на ток-шоу обратились дети, чтобы спастись от отца-тирана

Остросоциальный проект «Один за всех» на СТБ продолжает помогать тем, кто в этом нуждается.

В предстоящем выпуске ток-шоу «Один за всех» ведущий Михаил Присяжнюк с командой экспертов попытаются разобраться в непростой семейной истории – в последней надежде на помощь к ведущему проекта обратились 11-летняя Диана и 9-летняя Аня. Сестрички умоляют спасти их от отца-тирана!

В абсолютном отчаянии Диана и Аня записали видеообращение Михаилу Присяжнюку. Сестрички просят ведущего «Один за всех» спасти их семью от отца-тирана. Уже три недели вместе с мамой они скрываются от Дмитрия.

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 08.03.2020) / пресс-служба канала СТБ

Несмотря на то, что они нашли спасение в центре реабилитации в 200 км от него, девочки боятся, что мать вновь вернется в опасные отношения, ведь так было уже 10 раз! В родном доме сестрички слышат скандалы и видят, как отец избивает маму. Более того, по их словам, Дмитрий угрожает убить Викторию, а дочерей – отправить в приют!

Мать девочек, Виктория, убеждает, что в этот раз не простит отца своих детей и уйдет от него навсегда. Но, в это же время, не считает отношения в семье токсичными. Дмитрий же уверяет, что обошел всех знакомых, обратился в полицию и делает все, чтобы вернуть родных домой. Он не может понять, для чего любимая, которой он посвящал стихи и подарил дом, выставляет его тираном.

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 08.03.2020) / пресс-служба канала СТБ

Какую ужасающую правду о родителях дети раскроют психологу? Какие слова девочек шокируют родителей? И могут ли сестрички оставаться в такой семье? Смотрите в воскресенье, 8 сентября, в 20:00 на СТБ!

Напомним,