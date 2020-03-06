МастерШеф. Профессионалы-2: кто пройдет в двадцатку лучших поваров

В прошлом выпуске «МастерШеф. Профессионалы» на канале СТБ судьи впервые встретились с новым составом кулинаров и отобрали 30 самых достойных.

Но в сезоне может принять участие только 20 поваров. Это значит, что отбор на «МастерШеф. Профессионалы-2» продолжается.

Наши участники – живое доказательство того, что кулинария в Украине процветает! – говорит Эктор Хименес-Браво. – Если они попали на проект, это значит, что банальность им абсолютно не свойственна. Мы очень ценим то, что они стремятся к большему.

МастерШеф. Профессионалы-2: онлайн 2 выпуск от 07.03.2020 / пресс-служба канала СТБ

Во втором выпуске кулинары будут вылетать сразу по несколько человек после каждого конкурса. Судьи проверят, могут ли шефы творить в условиях проекта, или только на собственных кухнях.

В первом испытании участники будут крутить «колесо фортуны»: на одном колесе попадется классический десерт, а на другом – классическое основное блюдо. Например, чизкейк и котлета по-киевски. Задача кулинара – придумать третье, абсолютно новое блюдо, которое будет в себе сочетать элементы и чизкейка, и котлеты!

МастерШеф. Профессионалы-2: онлайн 2 выпуск от 07.03.2020 / пресс-служба канала СТБ

Дальше еще сложнее. Под коробками команды найдут набор дешевых продуктов, которые найдутся в холодильниках простых украинцев: субпродукты, капуста, морковка, куриные головы и даже лапы. Задача профи – из копеечных продуктов приготовить блюдо на миллион!

Кто пройдет в двадцатку, а кто покинет проект, едва на него попав, – увидите в субботу, 7 марта, в 19:00 на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,