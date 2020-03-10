Обнаженный Макс Барских продемонстрировал роскошные мышцы в душе
10 марта 2020 15:00
Певец Макс Барских
instagram.com/max_barskih
8 марта певцу исполнилось 30 лет.
Читайте такжеВід пацанки до панянки-4: как девочка-отличница превратилась в самую боевую участницу проектаНа своей странице в Инстаграм Макс Барских рассказал, что провел День рождения, как и мечтал – отключил телефон, много мыслил и строил грандиозные планы на будущее.
Также в микроблоге Макс разместил серию провокационных снимков, на которых он позирует обнаженным в душе, демонстрируя свои роскошные мышцы.
Певец Макс Барских / instagram.com/max_barskih
Спасибо всем за поздравления. Я провел сегодня потрясающий день. Отключил телефон, много мыслил, строил планы, – пишет Макс. – Принимаю душ и спать. Всем доброй ночи.
Певец Макс Барских / instagram.com/max_barskih