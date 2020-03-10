Обнаженный Макс Барских продемонстрировал роскошные мышцы в душе

10 марта 2020 15:00 Юлия Крутиева
Обнаженный Макс Барских продемонстрировал роскошные мышцы в душе
Певец Макс Барских
instagram.com/max_barskih

8 марта певцу исполнилось 30 лет.

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На своей странице в Инстаграм Макс Барских рассказал, что провел День рождения, как и мечтал – отключил телефон, много мыслил и строил грандиозные планы на будущее.

Также в микроблоге Макс разместил серию провокационных снимков, на которых он позирует обнаженным в душе, демонстрируя свои роскошные мышцы.

Певец Макс Барских / instagram.com/max_barskih
Именинник поблагодарил подписчиков за поздравления и отметил, что считает себя абсолютно счастливым человеком.

Спасибо всем за поздравления. Я провел сегодня потрясающий день. Отключил телефон, много мыслил, строил планы, – пишет Макс. – Принимаю душ и спать. Всем доброй ночи.

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Снимки собрали более 70 тысяч лайков и огромное количество поздравлений в комментариях. Также девушки восхитились прекрасной физической формой Барских.

Певец Макс Барских / instagram.com/max_barskih
Напомним,

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