Звезда сериала «Игра престолов» умер во Франции
10 марта 2020 14:00
Актер Макс Фон Сюдов
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На минувших выходных мир облетела ужасная новость – в возрасте 90 лет умер Макс Фон Сюдов.
Читайте такжеМастерШеф. Профессионалы-2: биография 20-ки участников проекта – знакомимся ближе с каждым из нихЭту информацию подтвердила жена двукратного номинанта на премии «Оскар», «Золотой глобус» и «Эмми». Макс Фон Сюдов ушел из жизни 8 марта, находясь в своем доме во Франции.
О трагедии в семье жена исполнителя роли Трехглазого ворона в сериале «Игра престолов» сообщила в комментарии журналистам Paris Match.
С разбитым сердцем, с бесконечной грустью, с невыносимой болью мы сообщаем, что Макс фон Сюдов ушел из жизни 8 марта 2020 года,– сказала жена актера.
Макс Фон Сюдов в сериале «Игра престолов» / кадр из видео
Напомним,