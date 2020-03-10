Звезда сериала «Игра престолов» умер во Франции

10 марта 2020 14:00 Юлия Крутиева
Звезда сериала «Игра престолов» умер во Франции
Актер Макс Фон Сюдов
Fotobank / GettyImages

На минувших выходных мир облетела ужасная новость – в возрасте 90 лет умер Макс Фон Сюдов.

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Эту информацию подтвердила жена двукратного номинанта на премии «Оскар», «Золотой глобус» и «Эмми». Макс Фон Сюдов ушел из жизни 8 марта, находясь в своем доме во Франции.

О трагедии в семье жена исполнителя роли Трехглазого ворона в сериале «Игра престолов» сообщила в комментарии журналистам Paris Match. 

С разбитым сердцем, с бесконечной грустью, с невыносимой болью мы сообщаем, что Макс фон Сюдов ушел из жизни 8 марта 2020 года,
– сказала жена актера.

Макс Фон Сюдов в сериале «Игра престолов» / кадр из видео
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Всего на счету актера более 150 ролей, в том числе в фильмах «Пелле-завоеватель» и «Жутко громко и запредельно близко», «Курск». Кроме того, Фон Сюдов исполнил роль Лора Сан Текка в фильме «Звездные войны: Пробуждение силы».

Напомним,

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