Оскар-2020: список победителей главной кинопремии года

В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе состоялась 92-я по счету церемония вручения кинопремии «Оскар».

Смотрите полный список лучших деятелей киноискусства – победителей и владельцев наград «Оскар-2020» в 24 номинациях:

стала картина «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо. По сюжету фильма, семья безработных не желает трудиться и живет за счет шантажа богатых людей, устраивая им подставы. Но однажды, проявив интерес к очередному богатею, они запутываются в неожиданном инциденте.

Статуэтку «Оскар» в категории «Лучшая женская роль» получила актриса Рене Зеллвегер за роль легендарной американской исполнительницы Джуди Гарленд в картине «Джуди». В фильме показаны последние месяцы голливудской звезды, которые лишены глянцевого лоска её прошлого. Джуди злоупотребляет алкоголем и наркотиками, страдает от панических атак и с трудом находит в себе силы выйти на сцену.

Лучшим актером стал Хоакин Феникс. Он получил награду за роль клоуна Артура Флека, который превращается в злодея в картине «Джокер». Фильм рассказывает историю самого опасного и неуловимого преступника Готэм Сити Джокера. О его прошлом ничего и никому не известно, но появившись в городе, он очень быстро смог подняться на вершину преступного мира и стать главным врагом самого Бэтмена.

«Оскар» в номинацииполучил актер Брэд Питт за роль бывшего дублера Клиффа Бута в картине «Однажды… в Голливуде». Его герой – ветеран войны, который живет в трейлере со своим питбулем Бренди, – возит лишенного прав актера Рика Далтона по городу и выполняет его мелкие поручения, надеясь получить роль на съемочной площадке.

В категории «Лучшая женская роль второго плана» победу одержала актриса Лора Дерн за роль адвоката Норы Фаншоу в картине «Брачная история». Её героиня – акула среди адвокатов по бракоразводным делам в Лос-Анджелесе, которая на собственном опыте хорошо знакома со всеми трудностями развода и готова на всё ради победы в суде.

Лучшим режиссером стал Пон Чжун Хо («Паразиты»).

«Лучшая песня» – «(I'm Gonna) Love Me Again» Элтона Джона («Рокетмен»).

«Лучшая музыка к фильму» – «Джокер».

В номинации «Лучший дизайн костюмов» награду получила кинолента «Маленькие женщины».

Мастера грима и причесок фильма «Скандал» победили в номинации «Лучший грим и прически».

«Лучший документальный полнометражный фильм» – «Американская фабрика».

«Лучшая работа художника-постановщика» – «Однажды… в Голливуде».

– Роджер Дикинс, работавший над фильмом «1917».

«Лучший звуковой монтаж» – «Ford против Ferrari».

«Лучшее сведение звука» – «1917».

«Лучший иностранный фильм» – южнокорейская лента «Паразиты».

«Лучший монтаж» – «Ford против Ferrari».

«Лучший анимационный полнометражный фильм» – «История игрушек 4».

«Лучший анимационный короткометражный фильм» – «Волосатая любовь».

«Лучший короткометражный документальный фильм» – «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девочка)»

«Лучшие визуальные эффекты» – «1917».