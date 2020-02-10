Оскар-2020: список победителей главной кинопремии года
В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе состоялась 92-я по счету церемония вручения кинопремии «Оскар».
Смотрите полный список лучших деятелей киноискусства – победителей и владельцев наград «Оскар-2020» в 24 номинациях:
Статуэтку «Оскар» в категории «Лучшая женская роль» получила актриса Рене Зеллвегер за роль легендарной американской исполнительницы Джуди Гарленд в картине «Джуди». В фильме показаны последние месяцы голливудской звезды, которые лишены глянцевого лоска её прошлого. Джуди злоупотребляет алкоголем и наркотиками, страдает от панических атак и с трудом находит в себе силы выйти на сцену.
Лучшим актером стал Хоакин Феникс. Он получил награду за роль клоуна Артура Флека, который превращается в злодея в картине «Джокер». Фильм рассказывает историю самого опасного и неуловимого преступника Готэм Сити Джокера. О его прошлом ничего и никому не известно, но появившись в городе, он очень быстро смог подняться на вершину преступного мира и стать главным врагом самого Бэтмена.
В категории «Лучшая женская роль второго плана» победу одержала актриса Лора Дерн за роль адвоката Норы Фаншоу в картине «Брачная история». Её героиня – акула среди адвокатов по бракоразводным делам в Лос-Анджелесе, которая на собственном опыте хорошо знакома со всеми трудностями развода и готова на всё ради победы в суде.
Лучшим режиссером стал Пон Чжун Хо («Паразиты»).
«Лучшая песня» – «(I'm Gonna) Love Me Again» Элтона Джона («Рокетмен»).
«Лучшая музыка к фильму» – «Джокер».
В номинации «Лучший дизайн костюмов» награду получила кинолента «Маленькие женщины».
Мастера грима и причесок фильма «Скандал» победили в номинации «Лучший грим и прически».
«Лучший документальный полнометражный фильм» – «Американская фабрика».
«Лучшая работа художника-постановщика» – «Однажды… в Голливуде».
«Лучший звуковой монтаж» – «Ford против Ferrari».
«Лучшее сведение звука» – «1917».
«Лучший иностранный фильм» – южнокорейская лента «Паразиты».
«Лучший монтаж» – «Ford против Ferrari».
«Лучший анимационный полнометражный фильм» – «История игрушек 4».
«Лучший анимационный короткометражный фильм» – «Волосатая любовь».
«Лучший короткометражный документальный фильм» – «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девочка)»
«Лучшие визуальные эффекты» – «1917».