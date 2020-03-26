Від пацанки до панянки-4: вибратор и карандаши – как девушки коротали свободное от съемок время
На протяжении четырех месяцев съемок реалити Нового канала «Від пацанки до панянки» девушки жили в замке.
Из-за этого я реально первую неделю была в депрессии, – вспоминает Вика. – Вы даже не представляете, насколько сложно жить без девайсов. В свободное от съемок время из развлечений у нас были только карандаши и нытье. Очень скучно. Приходилось читать книги, которые рекомендовали наши педагоги. Любили мы пошутить над охранниками. Один раз украли у них лестницу. Они бегали за нами по комнате, пытаясь ее отобрать. Кстати, самой умной из нас оказалась Влада Роговенко. Вы уже видели, наверное, о ней мем. Все девочки говорили: «Я пришла на проект меняться». Роговенко: «А я взяла вибратор!» Мне реально не хватало такого «гаджета». Надо же было как-то снимать стресс от испытаний (смеется).
А что, разве леди не занимаются этим? – удивляется «пацанка». – Я не скрываю, что в этих вопросах опытная девушка. Дома у меня секс-игрушек на отдельный магазин наберется.
Обе «пацанки», Вика и Влада, пришли на проект, чтобы стать скромнее. Получится ли у них это сделать – смотрите каждый понедельник в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.
Напомним,