Вскоре на «1+1» состоится премьера новой турецкой мелодрамы «Ветреная любовь» о жажде мести, которая перерастает в настоящую и страстную любовь.

В центре сюжета многосерийной драмы – давняя вражда семей Асамблей и Шадоглу. Миран Асамблей еще в детстве потерял своих родителей, а его бабушка Азиза приложила все усилия, чтобы целью всей жизни внука стала месть Хазару Шадоглу, который, по ее убеждению, является убийцей родителей Мирана.

Воплотить план мести мужчина решает с помощью нежных чувств, влюбив в себя красавицу Реян, дочь Хазара. Но никто и подумать не мог, что, однажды встретившись, Миран и Реян навсегда влюбятся друг в друга. Но судьба готовит для них страшные испытания. Ежедневно влюбленные будут узнавать неожиданные подробности из жизни своих родителей, а родные люди будут делать все, чтобы разлучить пару.

На 1+1 состоится премьера нового турецкого сериала Ветреная любовь / пресс-служба канала 1+1

Роль Мирана Асамлея в сериале исполняет турецкий актер Акын Акынозу, которого зрители «1+1» вспомнят в образе янычара Али в сериале «Великолепный век. Новая правительница». Акин в юности стремился изучать точные науки и даже окончил математический факультет Калифорнийского университета в Беркли. Но, живя в Америке, он стал увлекаться театром и выбрал актерский путь.

Любимую Мирана Реян в новой турецкой драме играет молодая актриса Аблу Шахин, которую зрители «1+1» знают по роли Бурку Салимер в захватывающем сериале «Невеста из Стамбула». Она училась на факультете спортивных наук в Стамбульском университете, однако с самого детства мечтала стать актрисой. В 2015 году девушка начала сниматься в рекламных роликах, а сейчас является одной из самых высокооплачиваемых актрис сериальной индустрии Турции.

На 1+1 состоится премьера нового турецкого сериала Ветреная любовь / пресс-служба канала 1+1

Стоит отметить, сериалы турецкого производства остаются популярными среди аудитории «1+1», привлекая зрителей сюжетом, который всегда разворачивается вокруг борьбы за справедливость, счастье и любовь.

Не пропустите премьеру новой турецкой истории «Ветреная любовь» уже совсем скоро на «1+1».

Напомним,