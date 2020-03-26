Вечерний квартал: о чем будут шутить в новом выпуске
28 марта в 21:30 на «1+1» состоится премьера нового весеннего «Вечернего квартала», съемка которого недавно состоялась во Дворце «Украина» без зрителей в связи с карантином из-за пандемии COVID-19.
Также ПТП принял участие в миниатюре под названием «Зашкварка Потапа», в которой присутствующие на импровизированном шоу гости смогли сказать рэперу все, что думают о нем и его творчестве. Не удержался даже певец Позитив, который является участником группы MOZGI. Однако и Потап нашел, чем подколоть в ответ.
Кроме этого, Потап вместе с группой MOZGI исполнил джингл «Вечернего квартала» «Каждый вечер вечер наступает вдруг».
На сцену «Вечернего квартала» также выйдет украинская певица и победительница проекта «Танці з зірками» Наталья Могилевская, а среди участников ее подтанцовки будут звезды «Рассмеши комика» - ведущий Юрий Ткач и судья Евгений Кошевой.
Другие шутки «кварталовцев» не пропустите в премьерном выпуске «Вечернего квартала» 28 марта в 21:30 на «1+1» и на нашем сайте TV.UA.
Напомним,