Вечерний квартал: о чем будут шутить в новом выпуске

28 марта в 21:30 на «1+1» состоится премьера нового весеннего «Вечернего квартала», съемка которого недавно состоялась во Дворце «Украина» без зрителей в связи с карантином из-за пандемии COVID-19.

Вечерний квартал: выпуск от 28.03.2020 / пресс-служба канала 1+1

Просто во время записи концерта известный украинский рэпер и продюсер ПТП снял клип на свою новую песню «Карантин», слова которой вдохновляют каждого верить, что опасность вируса со временем пройдет, а впереди еще много путешествий и развлечений. Несмотря на отсутствие зрителей в зале, по котором в клипе ходит рэпер, видео получилось очень атмосферным и стало особым номером нового «Вечернего квартала».

Также ПТП принял участие в миниатюре под названием «Зашкварка Потапа», в которой присутствующие на импровизированном шоу гости смогли сказать рэперу все, что думают о нем и его творчестве. Не удержался даже певец Позитив, который является участником группы MOZGI. Однако и Потап нашел, чем подколоть в ответ.

Кроме этого, Потап вместе с группой MOZGI исполнил джингл «Вечернего квартала» «Каждый вечер вечер наступает вдруг».

Вечерний квартал: выпуск от 28.03.2020 / пресс-служба канала 1+1

Актеры «Вечернего квартала» впервые снимали концерт перед пустым, а не до конца заполненным поклонниками их юмора залом. Однако в телеверсии проекта на «1+1» во время выступлений зрители будут видеть яркие реакции присутствующих в зале людей из прошлых сезонов. Таким образом, телезрители увидят концерт почти в привычном для себя формате и вспомнят смешные моменты предыдущих выпусков юморшоу.

На сцену «Вечернего квартала» также выйдет украинская певица и победительница проекта «Танці з зірками» Наталья Могилевская, а среди участников ее подтанцовки будут звезды «Рассмеши комика» - ведущий Юрий Ткач и судья Евгений Кошевой.

Другие шутки «кварталовцев» не пропустите в премьерном выпуске «Вечернего квартала» 28 марта в 21:30 на «1+1» и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,