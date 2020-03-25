Канал Украина покажет премьеру романтической истории Следуя за сердцем

25 марта 2020 20:00 Юлия Крутиева
Канал Украина покажет премьеру романтической истории Следуя за сердцем
«Следуя за сердцем» – скоро на телеканале «Украина»
пресс-служба канала Украина

В субботу, 28 марта, в 17:00 на телеканале «Украина» состоится премьера 4-серийной мелодраматической картины «Следуя за сердцем».

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Главные герои фильма «Следуя за сердцем», встретившись абсолютно случайно, влюбляются друг в друга, но их отношения ждет серьезная проверка на прочность.

Света – открытая, привлекательная, но одинокая девушка, которая сама воспитывает дочь Дашу. Однажды утром Света спешит на собеседование, но едва не попадает под колеса грузовика. Ее чудом спасает вдовец Олег, воспитывающий семилетнюю дочь Леру. Мужчина оказывается владельцем той самой крупной строительной компании, куда Света спешит на собеседование. Между молодыми людьми появляется симпатия, однако Олег собирается жениться на другой. Впрочем, мужчина даже не подозревает, какой путь предательств его ожидает. 

«Следуя за сердцем» – скоро на телеканале «Украина» / пресс-служба канала Украина
Роли в фильме исполнили актеры Дана Абызова, Кирилл Жандаров, Алексей Нагрудный, Ирина Новак, Михаил Кукуюк, Олеся Гаевая и другие.

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По словам режиссера-постановщика Александра Кириенко, съемки картины проходили этой зимой и были достаточно насыщенными.

У нас было много ярких сцен – гонки, ДТП, покатушки на катке, романтическая свадьба. Для некоторых задействовали спецназ и скорую. Достаточно сложной была сцена, когда Олег вытаскивает Свету из-под колес машины, – рассказывает Александр Кириенко. – Актеры Дана Абызова и Кирилл Жандаров сами выполняли трюки. Все происходило вживую и по-настоящему, а это достаточно тяжело и даже опасно. Но мы справились!

«Следуя за сердцем» – скоро на телеканале «Украина» / пресс-служба канала Украина
Смотрите премьеру 4-серийного фильма «Следуя за сердцем» в субботу, 28 марта, в 17:00 на канале «Украина» и на нашем сайте TV.UA.

Напомним, 

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