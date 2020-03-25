Канал Украина покажет премьеру романтической истории Следуя за сердцем
В субботу, 28 марта, в 17:00 на телеканале «Украина» состоится премьера 4-серийной мелодраматической картины «Следуя за сердцем».
Света – открытая, привлекательная, но одинокая девушка, которая сама воспитывает дочь Дашу. Однажды утром Света спешит на собеседование, но едва не попадает под колеса грузовика. Ее чудом спасает вдовец Олег, воспитывающий семилетнюю дочь Леру. Мужчина оказывается владельцем той самой крупной строительной компании, куда Света спешит на собеседование. Между молодыми людьми появляется симпатия, однако Олег собирается жениться на другой. Впрочем, мужчина даже не подозревает, какой путь предательств его ожидает.
У нас было много ярких сцен – гонки, ДТП, покатушки на катке, романтическая свадьба. Для некоторых задействовали спецназ и скорую. Достаточно сложной была сцена, когда Олег вытаскивает Свету из-под колес машины, – рассказывает Александр Кириенко. – Актеры Дана Абызова и Кирилл Жандаров сами выполняли трюки. Все происходило вживую и по-настоящему, а это достаточно тяжело и даже опасно. Но мы справились!
Напомним,