Лига Смеха: смотреть выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)
27 марта 2020 20:00
Лига Смеха: смотреть выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)
пресс-служба канала 1+1
В пятницу, 27 марта, на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел новый выпуск 6 сезона «Лиги Смеха».
«Лиги смеха». Напомним, впервые тренерами на проекте стали певица Наталья Могилевская и телеведущий и певец Владимир Дантес. Также в тренерское кресло вернулась любимица миллионов украинцев Надя Дорофеева. А компанию им составили Станислав Боклан, Юрий Ткач, Игорь Ласточкин и Бирча. Ведущим Чемпионата Украины по юмору «Ліга сміху» остается Евгений Кошевой. А интересным нововведением шестого сезона проекта стало появление команды-джокера «Хит Леджер».
Новый выпуск проекта «Лига Смеха-6» смотрите в 20:20 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.