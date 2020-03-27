Лига Смеха: смотреть выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)

27 марта 2020 20:00 Юлия Крутиева
Лига Смеха: смотреть выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)
Лига Смеха: смотреть выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)
пресс-служба канала 1+1

В пятницу, 27 марта, на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел новый выпуск 6 сезона «Лиги Смеха».

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Это была вторая игра шестого сезона «Лиги смеха». Напомним, впервые тренерами на проекте стали певица Наталья Могилевская и телеведущий и певец Владимир Дантес. Также в тренерское кресло вернулась любимица миллионов украинцев Надя Дорофеева. А компанию им составили Станислав Боклан, Юрий Ткач, Игорь Ласточкин и Бирча. Ведущим Чемпионата Украины по юмору «Ліга сміху» остается Евгений Кошевой. А интересным нововведением шестого сезона проекта стало появление команды-джокера «Хит Леджер».

Новый выпуск проекта «Лига Смеха-6» смотрите в 20:20 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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