Одруження наосліп-6: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 24.03.2020)
24 марта 2020 22:30
Одруження наосліп-6: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 24.03.2020)
пресс-служба канала 1+1
Во вторник, 24 марта, на телеканале «1+1» и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 9 выпуск шестого сезона реалити-шоу «Одруження наосліп».
«Одруження наосліп-6» смотрите: 32-летний Павел, который к своим годам стал миллионером, построить семью так и не смог. Мужчина пришел на проект, чтобы найти эффектную, добрую и образованную девушку. Психолог Ирина Кириченко и лайф-коуч Даниэль Салем решили, что ему подойдет 28-летняя Екатерина. Девушка - кандидат юридических наук, обладает яркой внешностью, но столкнулась с проблемой, что парни не видят за ее красотой личность.
Новый выпуск шоу «Одруження наосліп-6» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.