Одруження наосліп-6: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 17.03.2020)
Во вторник, 17 марта, на телеканале «1+1» и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 8 выпуск шестого сезона реалити-шоу «Одруження наосліп».
Настя ищет мужественного, решительного и сексуального мужчину. Владимир работает в ресторанном бизнесе профессиональным поваром. Также мужчина систематично занимается плаванием для поддержания своего тела. Приоритетом для Владимира является создание счастливой и крепкой семьи, именно поэтому он и пришел на проект.
Новый выпуск шоу «Одруження наосліп-6» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.