Одруження наосліп-6: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 17.03.2020)

17 марта 2020 23:35 Юлия Крутиева
Одруження наосліп-6: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 17.03.2020)
Одруження наосліп-6: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 17.03.2020)
кадр из программы

Во вторник, 17 марта, на телеканале «1+1» и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 8 выпуск шестого сезона реалити-шоу «Одруження наосліп».

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В 8 выпуске проекта «Одруження наосліп-6» смотрите: Настя занимается приготовлением крафтового варенья и натуральных сладостей в рамках семейного бизнеса. Девушка готова стать идеальной женой для своего мужа, ведь она постоянно совершенствуется даже в сексе. Настя любит экстрим и поэтому берет от жизни все. Также женщина занимается фотопроектами, чтобы научить девушек раскрепощаться и любить свое тело.

Настя ищет мужественного, решительного и сексуального мужчину. Владимир работает в ресторанном бизнесе профессиональным поваром. Также мужчина систематично занимается плаванием для поддержания своего тела. Приоритетом для Владимира является создание счастливой и крепкой семьи, именно поэтому он и пришел на проект. 

Новый выпуск шоу «Одруження наосліп-6» смотрите прямо сейчас онлайн на нашем сайте TV.UA.

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