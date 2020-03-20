Лига Смеха: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)
В пятницу, 20 марта, на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел новый выпуск 6 сезона «Лиги Смеха».
Следующей на сцену выйдет самая неординарная команда этой игры под названием «Х.П.З.Я.» во главе со своим тренером Игорем Ласточкиным. Поскольку название команды расшифровывается, как Десятая (X-я) премия «Золотая Яхта», свой выход участники начнут с прохода по красной дорожке в рамках Бердянского кинофестиваля.
Шоумен Юрий Ткач удивит публику еще больше – и в одной из миниатюр вместе с командой «ОГО» постебется над известной экоактивисткой Гретой Тунберг. В финале игры на сцене появится команда «Нос» со своим тренером Станиславом Бокланом. И ему от подопечных тоже достанется – во время выступления один из участников команды сначала брызнет ему в лицо водой, а потом примется ее с него же пить. Кто из команд пройдет дальше, а кто, увы, покинет этот сезон навсегда?
Новый выпуск проекта «Лига Смеха-6» смотрите в 20:25 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.