Лига Смеха: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)

20 марта 2020 20:10 Юлия Крутиева
Лига Смеха: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)
Лига Смеха: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)
пресс-служба

В пятницу, 20 марта, на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел новый выпуск 6 сезона «Лиги Смеха».

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Это была первая игру шестого сезона «Лиги смеха», в которой тренеры наконец выступили со своими командами. Команда «Лови кураж» выйдет на сцену первой. Их тренер Надя Дорофеева сразу начнет с признания, почему взяла в подопечные именно этот коллектив. Команда «Моя провінція» как будто знала об эпидемии коронавируса и в своем выступлении показала ситуацию, если на таможне заболеют все служебные собаки.

Следующей на сцену выйдет самая неординарная команда этой игры под названием «Х.П.З.Я.» во главе со своим тренером Игорем Ласточкиным. Поскольку название команды расшифровывается, как Десятая (X-я) премия «Золотая Яхта», свой выход участники начнут с прохода по красной дорожке в рамках Бердянского кинофестиваля.

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Тренер сборной Львова Владимир Дантес сразу найдет общий язык с участниками своей команды несмотря на то, что именно ему они доверят сыграть типичного москаля, который приехал во Львов. Дебютантка этого сезона Наталия Могилевская в составе команды «Короли турбаз» появится перед зрителями в образе брутальной гангстерши с африканской завивкой, увеличенными ягодицами и с оружием в руках.

Шоумен Юрий Ткач удивит публику еще больше – и в одной из миниатюр вместе с командой «ОГО» постебется над известной экоактивисткой Гретой Тунберг. В финале игры на сцене появится команда «Нос» со своим тренером Станиславом Бокланом. И ему от подопечных тоже достанется – во время выступления один из участников команды сначала брызнет ему в лицо водой, а потом примется ее с него же пить. Кто из команд пройдет дальше, а кто, увы, покинет этот сезон навсегда?

Новый выпуск проекта «Лига Смеха-6» смотрите в 20:25 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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