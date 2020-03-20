Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)

20 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 3 выпуск самого романтического реалити «Холостяк-10».

В ответ на творческий подарок одной из участниц, Холостяк пригласит ее на индивидуальное свидание. Пройдет оно в уединенной и даже интимной обстановке - пара отправится в гончарню. Вместе создавая изделие, Макса и его спутницу ждет много тактильности, нежности и искренних разговоров.

Но перед этим паре придется освободиться от всех обид и разочарований, которые случались с ними в прошлом. Для этого Холостяку и участнице нужно будет поделиться личными историями, которые до сих пор их гложут. Каждое признание будет приравниваться разбитой тарелке. Смогут ли они раскрыться друг перед другом в полной мере? И получит ли эта девушка розу еще до Церемонии?

Третий выпуск шоу «Холостяк-10» смотрите в 19:00 на СТБ и 27 марта онлайн на нашем сайте TV.UA.