Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)

20 марта 2020 19:00 Юлия Крутиева
Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)
Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)
пресс-служба канала СТБ

20 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 3 выпуск самого романтического реалити «Холостяк-10».

Читайте такжеСуперИнтуиция-5: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2020)
В ответ на творческий подарок одной из участниц, Холостяк пригласит ее на индивидуальное свидание. Пройдет оно в уединенной и даже интимной обстановке - пара отправится в гончарню. Вместе создавая изделие, Макса и его спутницу ждет много тактильности, нежности и искренних разговоров.

Но перед этим паре придется освободиться от всех обид и разочарований, которые случались с ними в прошлом. Для этого Холостяку и участнице нужно будет поделиться личными историями, которые до сих пор их гложут. Каждое признание будет приравниваться разбитой тарелке. Смогут ли они раскрыться друг перед другом в полной мере? И получит ли эта девушка розу еще до Церемонии?

Третий выпуск шоу «Холостяк-10» смотрите в 19:00 на СТБ и 27 марта онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

СТБ телешоу Холостяк-10 Макс Михайлюк

Материалы по теме

Лига Смеха: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)
Телешоу

Лига Смеха: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)
Дизель-шоу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)
Телешоу

Дизель-шоу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)
СуперЖінка 2 сезон: смотреть 5 выпуск онлайн от 20.03.2020
Телешоу

СуперЖінка 2 сезон: смотреть 5 выпуск онлайн от 20.03.2020
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 20.03.2020)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 20.03.2020)

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)
Основы правильного питания: нужно ли отказываться от шоколада, кофе и хлеба

Основы правильного питания: нужно ли отказываться от шоколада, кофе и хлеба

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 14.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 15.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK