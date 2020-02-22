Ирина Горовая отреагировала на песню, которую Потап посвятил Каменских
22 февраля 2020 16:00
Бывшая супруга Потапа Ирина Горовая
социальная сеть Instagram
Знаменитость написала свое мнение в Instagram.
Потап со своей группой Mozgi выпустил новый клип на песню «Моя девчонка». Автором слов к композиции выступил сам Алексей. В некоторых строках можно услышать обращение и к нынешней супруге певца Насте Каменских:
Когда будут стрелять, она не убежит
А споет припев ‒ будет супер-хит
Это моя девчонка
Мать моего ребенка, будущего
Поздравляю с премьерой! Еще одна взрывная песня от Mozgiband. Слушайте и кайфуйте.
Напомним,