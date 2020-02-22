Ирина Горовая отреагировала на песню, которую Потап посвятил Каменских

22 февраля 2020 16:00 Катерина Даниленко
Ирина Горовая отреагировала на песню, которую Потап посвятил Каменских
Бывшая супруга Потапа Ирина Горовая
социальная сеть Instagram

Знаменитость написала свое мнение в Instagram.

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На днях репер Потап со своей группой Mozgi выпустил новый клип на песню «Моя девчонка». Автором слов к композиции выступил сам Алексей. В некоторых строках можно услышать обращение и к нынешней супруге певца Насте Каменских:

Когда будут стрелять, она не убежит
А споет припев ‒ будет супер-хит
Это моя девчонка
Мать моего ребенка, будущего

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Бывшая жена артиста Ирина Горовая, с которой певцу удалось сохранить дружеские отношения, не смогла пройти мимо премьеры нового хита. В своей соцсети женщина написала, что безумно рада новому произведению и кайфует от его:

Поздравляю с премьерой! Еще одна взрывная песня от Mozgiband. Слушайте и кайфуйте.

Напомним,

 

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