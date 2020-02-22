Сын Люка Перри поразил сходством с отцом: как две капли воды

22 февраля 2020 11:00 Катерина Даниленко
Сын Люка Перри поразил сходством с отцом: как две капли воды
Актер Люк Перри
социальная сеть Instagram

Поклонники культового сериала 90-х «Беверли-Хиллз, 90210» не перестают следить за личной жизнью главных героев, а также их семьями.

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В этот раз внимание привлек сын покойного актера Люка Перри, которого с возрастом едва ли можно отличить от звездного отца.

В нашумевшем сериале Перри-старший сыграл красавчика Дилана Маккея, который нравился всем девчонкам округи. Актер мог бы еще раз вспомнить былые времена и сыграть своего персонажа в перезагрузке хита 90-х, который снимали в 2019 году, однако в возрасте 52 лет его жизнь неожиданно остановилась. По завещанию, мужчина оставил все имущество своим детям ‒ дочери Софии и сыну Джеку.

Люк Перри с детьми / социальная сеть Instagram

22-летний Джек Перри не пошел по стопам отца, а занялся профессионально реслингом. В своих интервью парень неоднократно упоминал, что отец всегда поддерживал его спортивные начинания, посещал международные состязания и радовался его успехам.

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Единственное, что точно унаследовал Джек Перри от своего знаменитого папы, это внешность. Парень действительно становится точной копией отца: мускулистое тело, карие глаза и все тот же томный взгляд. Судите сами.

Напомним,

Актер Люк Перри и его сын Джек / социальная сеть Instagram
 

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