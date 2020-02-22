Молодая невеста Виктора Павлика заявила о второй свадьбе после смерти любимого

10 июня во Днепре состоится громкая свадьба Виктора Павлика и его молодой невесты Екатерины.

В программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» стали известны эксклюзивные подробности предстоящего празднования. По словам Екатерины Репяховой , ее жених не любит, когда она слишком накрашена.

Вообще Виктор Франкович очень не любит меня накрашенной, он говорит, что я сразу как кукла красивая. Поэтому моя задача удивить его минимализмом, – делится Екатерина. – К сожалению, мы еще не доросли до такого уровня, чтобы покупать платье за 7000 долларов. Поэтому я склоняюсь к тому, что это будет украинский дизайнер. Хочу еще два платья.

Екатерина Репяхова в свадебном платье / instagram.com/repyahovakate

Список гостей Виктор с Екатериной формировали из ближайших - только родственники и близкие друзья. В списке приглашенных уже 80 гостей, среди которых дети Виктора от предыдущих браков, кроме младшего.

Мне кажется, это издевательство, – делится невеста. – Я бы не пошла на свадьбу к своему отцу с новой супругой.

Младшего сына на свадьбе отца не будет. Между тем певец с нетерпением ждет, когда все обиды будут в прошлом.

Мне кажется, что лед еще не тронулся. Хотя Виктор мечтает, чтобы все жили в мире, чтобы даже если мы где-то случайно встретились, не было никаких нервов.

Виктор Павлик с невестой Екатериной / instagram.com/repyahovakate

Сегодня певец даже дома не забывает заботиться о любимой. И Катя не единственная женщина, о которой беспокоится певец.

Когда я себе прошлой зимой купила угги, он сказал: «Давай Ларисе купим такие же». Ну, давай. И так бывает часто,

– делится Репяхова о бывшей супруге артиста и добавляет, что поводов для ревности он не дает.

Но делить Виктора с другими женщинами Катя не собирается. С ним она планирует создать крепкую семью и уже даже знает имена для их будущих детей.

Также Репяхова заявила, что планирует выйти замуж и во второй раз, так как их с Павликом разница в 28 лет не даст им всю жизнь прожить вместе.

Он же не проживет 100 лет. Чтобы мне было 70. Просто получается как раз, что когда его жизнь подойдет к концу, я уже тоже буду 50-летней. У меня есть стимул хорошо выглядеть.

Напомним,