Молодая невеста Виктора Павлика заявила о второй свадьбе после смерти любимого

22 февраля 2020 08:00 Юлия Крутиева
Молодая невеста Виктора Павлика заявила о второй свадьбе после смерти любимого
Невеста Виктора Павлика Екатерина Репяхова
instagram.com/repyahovakate

10 июня во Днепре состоится громкая свадьба Виктора Павлика и его молодой невесты Екатерины.

Читайте такжеНаталья Могилевская перенесла операцию на лице
В программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» стали известны эксклюзивные подробности предстоящего празднования. По словам Екатерины Репяховой, ее жених не любит, когда она слишком накрашена.

Вообще Виктор Франкович очень не любит меня накрашенной, он говорит, что я сразу как кукла красивая. Поэтому моя задача удивить его минимализмом, – делится Екатерина. – К сожалению, мы еще не доросли до такого уровня, чтобы покупать платье за 7000 долларов. Поэтому я склоняюсь к тому, что это будет украинский дизайнер. Хочу еще два платья.

Екатерина Репяхова в свадебном платье / instagram.com/repyahovakate
Список гостей Виктор с Екатериной формировали из ближайших - только родственники и близкие друзья. В списке приглашенных уже 80 гостей, среди которых дети Виктора от предыдущих браков, кроме младшего.

Мне кажется, это издевательство, – делится невеста. – Я бы не пошла на свадьбу к своему отцу с новой супругой.

Младшего сына на свадьбе отца не будет. Между тем певец с нетерпением ждет, когда все обиды будут в прошлом.

Мне кажется, что лед еще не тронулся. Хотя Виктор мечтает, чтобы все жили в мире, чтобы даже если мы где-то случайно встретились, не было никаких нервов.

Виктор Павлик с невестой Екатериной / instagram.com/repyahovakate
Читайте такжеЕлена Зеленская в новом имидже: в Сети обсуждают косички первой леди
Сегодня певец даже дома не забывает заботиться о любимой. И Катя не единственная женщина, о которой беспокоится певец.

Когда я себе прошлой зимой купила угги, он сказал: «Давай Ларисе купим такие же». Ну, давай. И так бывает часто,
– делится Репяхова о бывшей супруге артиста и добавляет, что поводов для ревности он не дает.

Читайте такжеОля Цибульская рассказала про свой опыт секса в лифте многоэтажки
Но делить Виктора с другими женщинами Катя не собирается. С ним она планирует создать крепкую семью и уже даже знает имена для их будущих детей.

Также Репяхова заявила, что планирует выйти замуж и во второй раз, так как их с Павликом разница в 28 лет не даст им всю жизнь прожить вместе.

Он же не проживет 100 лет. Чтобы мне было 70. Просто получается как раз, что когда его жизнь подойдет к концу, я уже тоже буду 50-летней. У меня есть стимул хорошо выглядеть.

Напомним,

Облако тегов

свадьбы звезд личная жизнь звезд интервью социальные сети канал Украина Виктор Павлик новости свадьба Екатерина Репяхова

Материалы по теме

Даша Астафьева обнажилась перед студентами во Львове
Новости

Даша Астафьева обнажилась перед студентами во Львове
Наталья Холоденко прокомментировала изменения в своей внешности: Оно того стоило!
Новости

Наталья Холоденко прокомментировала изменения в своей внешности: Оно того стоило!
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 8 выпуск от 22.02.2020
Телешоу

Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 8 выпуск от 22.02.2020
Молодая невеста Виктора Павлика заявила о второй свадьбе после смерти любимого
Новости

Молодая невеста Виктора Павлика заявила о второй свадьбе после смерти любимого

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Ничто не случается дважды: канал СТБ рассекретил дату премьеры 2 сезона

Ничто не случается дважды: канал СТБ рассекретил дату премьеры 2 сезона
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.02.2020)
Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Голос країни-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.02.2020)
Одруження наосліп-6: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 18.02.2020)

Одруження наосліп-6: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 18.02.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK