Наталья Холоденко прокомментировала изменения в своей внешности: Оно того стоило!

Психолог и ведущая канала «Украина» Наталия Холоденко восхитила поклонников изменениями в своей внешности.

На самом деле, по словам Холоденко, все дело не в сброшенных килограммах, а в улыбке. Об этом психолог рассказала в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Похудение – не единственное, что изменило внешность звездного психолога и телеведущей Натальи Холоденко. Оказалось, что большую роль играет улыбка. А если точнее, то зубы. Наталия Холоденко обратилась к лучшим специалистам, чтобы изменить положение зубов.

«Это процесс длительный, но он на самом деле стоит того, – сказала психолог на канале «Украина». – Очень много пишут о том, что я стала красивее, потому что похудела. Но я стала красивее (а именно – мое лицо) благодаря тому, что изменила положение зубов. И правда, оно меняет положение челюстей, в результате выражение лица становится более пропорциональным. Это как сделать 10 пластических операций на самом деле. У меня в районе носогубных складок, которые женщины закалывают уколами, все разошлось».

Наталья Холоденко посоветовала всем понаблюдать за собой. Как мы смеемся, прячем ли улыбку при встрече, стискиваем ли зубы.

«Многие люди не обращают внимания на то, что у них зажатое лицо, – объяснила психолог в программе «Зірковий шлях». – Они не могут улыбнуться, действительно показать зубы. Кто-то стесняется чего-то с детства, кто-то просто не привык к этому».

Смотрите программу «Зірковий шлях» в эфире телеканала «Украина» по будням в 9:30!

Напомним,