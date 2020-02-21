Популярная украинская телеведущая благодаря родному языку распознала мошенников

21 февраля 2020 14:30 Александр Кива
Популярная украинская телеведущая благодаря родному языку распознала мошенников
Ведущая Марина Кухар
пресс-служба

Сегодня, 21 февраля, в мире и Украине отмечают Международный день родного языка.

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Так, ведущая выпусков новостей «Сегодня» на канале «Украина» Марина Кухар вспомнила свою историю, как благодаря родному языке ей удалось распознать мошенников.
 
На своей cтранице в социальной сети Фейсбук телезвезда рассказала историю, которая случилась якобы из-за сына. В тот момент он отсутствовал дома. Посреди ночи ведущая услышала звонок, который чуть не напугал ее и едва не заставил отважиться на решительные действия.
 
«Я много раз сама о таком рассказывала в новостях. Звонок посреди ночи, в глухой час. Слышу обеспокоен мальчишеский голос. Готова спорить, что очень похож на сына. Что-то случилось. Сонный разум не включается, но инстинкты уже визжат, как пожарная сирена. Много неразборчивого текста из трубки. И тут фраза, которая должна меня доконать «мама, мамочка, помоги!». И я осознаю, что это – всем известная афера, что ничего не случилось, с сыном все в порядке», – вспомнила Марина Кухар.
 
Она отметила, что ее сын так никогда не скажет. Потому что, это не характерно для него. Ведь дома у ведущей все разговаривают на украинском.
 
Также она поздравила всех своих подписчиков с Международным днем родного языка и призвала уважать свой родной украинский. «Уважайте то, кто мы есть и уважать то, что нас отличает и пробуждает наше сознание».

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