Карантинный патруль: ТСН знает всю правду о жизни небольших городов и сел в условиях карантина

ТСН запускает новый формат сюжетов-блогов в спецпроекте «Карантинный патруль», чтобы показать жизнь небольших городов и сел в условиях карантина

Чем отличается карантин в городах-миллионниках и небольших украинских селах - смотрите на этой неделе в ТСН

30 марта в 19.30 в эфире ТСН на канале «1+1» состоялась премьера спецпроекта «Карантинный патруль» о жизни украинских городков и сел в условиях карантина . В рамках спецпроекта команда ТСН подготовила 5 сюжетов, снятых одним журналистом в формате видеоблога.

Автором сюжетов-блогов стала спецкорреспондент ТСН Татьяна Штан, которая самостоятельно на автомобиле или велосипеде будет объезжать пригород Киева и проверять, как соблюдаются требования карантина в небольших населенных пунктах. Результаты таких инспекций зрители смогут увидеть в течение недели в вечернем выпуске ТСН.

«Спецпроект «Карантинный патруль» - это новая форма сюжетов-блогов, продиктована нынешними реалиями работы в условиях распространения пандемии. Мы заботимся о безопасности наших журналистов и придерживаемся требований карантина. Вся команда ТСН сейчас готовит большинство сюжетов таким образом, чтобы как можно меньше контактировать с людьми. В то же время, на нас возложена важная миссия - информировать людей о том, что происходит в стране. Но в последнее время информпространство основном заполонили новости о карантине в больших городах, а на жизнь небольших сел и городков никто не обращает внимания. Хотя карантин там в определенной степени отличается от той картинки, которую мы видим в городах-миллионниках и областных центрах», - рассказывает заместитель директора департамента по новым форматам Ольга Кашпор.

В спецпроекте «Карантинный патруль» ТСН покажет реалии карантинной жизни на примере городов и сел в Киевской области: носят ли жители маски на улицах, есть ли толпы на остановках транспорта, как работают магазины, кафе и церкви. А также собираются ли люди большими компаниями отдыхать в парках и как ведут себя на детских площадках.

Журналистка будет фиксировать нарушения условий карантина и рассказывать, какую опасность для жизни несет несоблюдение правил. Все сюжеты-блоги будут сняты только с помощью телефона и небольшой GoPro-камеры. А во время съемок корреспондент будет придерживаться безопасной дистанции в полтора метра с другими людьми и работать в защитной маске.

Уже в первых выпусках ТСН поедет в интересные пригородные поселки Киевской области - Горенка, Конча-Заспа, Козин, Обухов и в одно из самых любимых мест отдыха киевлян - Пущу-Водицу.

Редактором проекта является Ольга Кашпор, заместитель директора департамента по новым форматам, главный режиссер ТСН - Олеся Коваленко.

Смотрите новый спецпроект «Карантинный патруль» в течение этой недели в 19.30 в ТСН на «1+1».

Напомним,