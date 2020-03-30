Доктор Комаровский перечислил лекарства, необходимые для лечения коронавируса
На животрепещущий вопрос о лекарствах, которыми можно лечить коронавирус, ответил известный доктор Евгений Комаровский.
На случай инфицирования COVID-19 в аптечке у вас должны быть медикаменты, способные облегчить симптомы инфекции.
Как известно, наиболее частым симптомом коронавируса является высокая температура, поэтому обязательно запаситесь жаропонижающими средствами, которые хорошо действуют на вас. Медики советуют парацетамол или ибупрофен.
Симптоматическое лечение поможет вам чувствовать себя лучше, не отказывайтесь от него.
Наконец, при появлении затрудненного дыхания очень важно дышать чистым воздухом, проветривать помещение и промывать слизистую оболочку носа.
Напомним,