Доктор Комаровский рассказал, как защититься от коронавируса в самолете
Доктор Евгений Комаровский дал советы украинцам, путешествующим на самолетах, как защититься от коронавируса.
Маска в салоне. Если лететь предстоит долго, приготовьте не одну, а несколько масок, и пакет, куда вы будете класть использованные средства гигиены.
Мойте руки проточной водой, где есть возможность.
Не перемещайтесь по салону. Сесть и не вставать — идеальный вариант! Это связано с особенной вентиляцией, функционирующей в самолетах.
Не приближайтесь к людям с симптомами ОРВИ и гриппа. Помните, что вы имеете право потребовать у стюардессы изолировать всех пассажиров с симптомами ОРВИ. Для этого предусмотрены последние ряды.
Также Комаровский советует не паниковать во время перелета, ведь системы вентиляции отфильтровывают 99,99% вирусных частиц, а воздух в салоне полностью обновляется каждые 2-3 минуты.
Напомним,