Доктор Комаровский рассказал, как защититься от коронавируса в самолете

Доктор Комаровский рассказал, как защититься от коронавируса в самолете

Доктор Евгений Комаровский дал советы украинцам, путешествующим на самолетах, как защититься от коронавируса.

Маска в салоне. Если лететь предстоит долго, приготовьте не одну, а несколько масок, и пакет, куда вы будете класть использованные средства гигиены.

Желательно использовать средства, в которых концентрация спирта достигает 70%. Такими средствами рекомендуем протирать руки и все, поверхности, которых вы собираетесь коснуться.

Мойте руки проточной водой, где есть возможность.

Не перемещайтесь по салону. Сесть и не вставать — идеальный вариант! Это связано с особенной вентиляцией, функционирующей в самолетах.

Не приближайтесь к людям с симптомами ОРВИ и гриппа. Помните, что вы имеете право потребовать у стюардессы изолировать всех пассажиров с симптомами ОРВИ. Для этого предусмотрены последние ряды.

. Риск подхватить инфекцию увеличивается, если вы пьете или едите, находитесь в это время без маски.

Также Комаровский советует не паниковать во время перелета, ведь системы вентиляции отфильтровывают 99,99% вирусных частиц, а воздух в салоне полностью обновляется каждые 2-3 минуты.

Напомним,