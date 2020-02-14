Доктор Комаровский рассказал, как защититься от коронавируса в самолете

14 февраля 2020 22:00 Алла Лысак
Доктор Комаровский рассказал, как защититься от коронавируса в самолете
Доктор Комаровский рассказал, как защититься от коронавируса в самолете
pixabay.com

Доктор Евгений Комаровский дал советы украинцам, путешествующим на самолетах, как защититься от коронавируса.

Маска в салоне. Если лететь предстоит долго, приготовьте не одну, а несколько масок, и пакет, куда вы будете класть использованные средства гигиены.

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Дезинфицирующие средства. Желательно использовать средства, в которых концентрация спирта достигает 70%. Такими средствами рекомендуем протирать руки и все, поверхности, которых вы собираетесь коснуться.

Мойте руки проточной водой, где есть возможность.  

Не перемещайтесь по салону. Сесть и не вставать — идеальный вариант! Это связано с особенной вентиляцией, функционирующей в самолетах. 

Не приближайтесь к людям с симптомами ОРВИ и гриппа. Помните, что вы имеете право потребовать у стюардессы изолировать всех пассажиров с симптомами ОРВИ. Для этого предусмотрены последние ряды. 

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Не ешьте и не пейте. Риск подхватить инфекцию увеличивается, если вы пьете или едите, находитесь в это время без маски. 

Также Комаровский советует не паниковать во время перелета, ведь системы вентиляции отфильтровывают 99,99% вирусных частиц, а воздух в салоне полностью обновляется каждые 2-3 минуты.  

Напомним,

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