Медики в Таиланде нашли лекарство от коронавируса там, где никто не искал
В Таиланде зарегистрировано уже 19 случаев заражения новым китайским коронавирусом, 8 человек медики смогли поставить на ноги.
71-летнюю пациенту с тяжелыми симптомами пневмонии доставили в местную клинику, для ее лечения медики использовали лекарство от гриппа, которое было эффективным во время эпидемии ближневосточного респираторного синдрома (MERS), а также препарат от СПИДа (Ритонавир).
Через 48 часов после введения препарата тест на присутствие в организме пациентки коронавируса дал отрицательный результат!
Отметим, что жертвами вирусной пневмонии стали 304 человека, количество инфицированных достигло отметки в 14 000 человек.
Напомним,