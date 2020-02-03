Медики в Таиланде нашли лекарство от коронавируса там, где никто не искал

Медики в Таиланде нашли лекарства от коронавируса там, где никто не искал

В Таиланде зарегистрировано уже 19 случаев заражения новым китайским коронавирусом, 8 человек медики смогли поставить на ноги.

Обнадеживающие для медиков и пациентов, пострадавших от коронавируса, новости пришли из Таиланда! В этой стране врачи сумели вылечить вирус необычной комбинацией лекарств, сообщает в понедельник, 3 февраля, газета South China Morning Post.

71-летнюю пациенту с тяжелыми симптомами пневмонии доставили в местную клинику, для ее лечения медики использовали лекарство от гриппа, которое было эффективным во время эпидемии ближневосточного респираторного синдрома (MERS), а также препарат от СПИДа (Ритонавир).

Через 48 часов после введения препарата тест на присутствие в организме пациентки коронавируса дал отрицательный результат!

Примечательно, что до этого момента медики не пробовали бороться с вирусом посредством лекарств, имеющих другой профиль. В Минздраве Таиланда уже дали добро на проведение дополнительных исследований, результатом которых может стать появление лекарства от коронавируса.

Отметим, что жертвами вирусной пневмонии стали 304 человека, количество инфицированных достигло отметки в 14 000 человек.

Напомним,