Медики рассказали, как нельзя лечить высокую температуру

31 января 2020 18:30 Алла Лысак
Медики рассказали, как нельзя лечить высокую температуру
Медики рассказали, как нельзя лечить высокую температуру
pixabay.com

Медики рассказали, как нельзя бороться с высокой температурой во время гриппа или ОРВИ.

Врачи предупреждают, что многие рецепты народной медицины, действительно эффективные против высокой температуры, еще и вредят внутренним органам.  

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Самыми распространенными ошибками называются такие:

  • Утепляться

Подобные мероприятия не гасят инфекцию, а способствуют ее распространению.

Кроме того, сердечно-сосудистая система вынуждена работать с сильной нагрузкой. 

  • Не давать больному дышать холодным воздухом

Теплый и сухой воздух лишь ускоряет размножение вируса, поэтому комнату обязательно следует проветривать каждые 3 часа.

  • Сбивать температуру раньше времени

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Во-первых, высокая температура является способом убить вирус, во-вторых, жаропонижающие средства сказываются на здоровье почек, принимать их бесконтрольно нельзя.

  • Давать больному молоко и мед

Врачи напоминают, что молочные белки только мешают выведению вирусов. 

Напомним,

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