Медики рассказали, как нельзя лечить высокую температуру
Медики рассказали, как нельзя бороться с высокой температурой во время гриппа или ОРВИ.
Врачи предупреждают, что многие рецепты народной медицины, действительно эффективные против высокой температуры, еще и вредят внутренним органам.
-
Утепляться
Подобные мероприятия не гасят инфекцию, а способствуют ее распространению.
Кроме того, сердечно-сосудистая система вынуждена работать с сильной нагрузкой.
-
Не давать больному дышать холодным воздухом
Теплый и сухой воздух лишь ускоряет размножение вируса, поэтому комнату обязательно следует проветривать каждые 3 часа.
-
Сбивать температуру раньше времени
-
Давать больному молоко и мед
Врачи напоминают, что молочные белки только мешают выведению вирусов.
Напомним,