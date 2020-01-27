Коронавирус из Китая: опасности, подстерегающие украинских водителей
Коронавирус продолжает шагать по планете, а водители находятся в группе риска из-за особенностей своей работы.
Внимание! Водители автобусов и такси, которые ежедневно перевозят большое количество людей, подвергаются большему риску подхватить грипп или острую инфекцию. Но и владельцы своих автомобилей должны быть внимательными.
- Наденьте перчатки
Возьмите за правило как можно меньше касаться голыми руками любых поверхностей транспортного средства, к которым имели доступ пассажиры.
- Рассчитывайтесь картой
Деньги входят в ТОП самых загрязненных бактериями вещей на земле, поэтому в период эпидемий желательно использовать карту.
Хорошо будет, если оплата произойдет без контакта, а в случае потребности вводить пин-код, сделайте это в перчатках.
- Заправка — место повышенной опасности
- Личная гигиена
Не забывайте протирать антибактериальными салфетками и вещи, с которыми вы сами соприкасаетесь постоянно, например, автомобильный руль!
Напомним,