Коронавирус из Китая: опасности, подстерегающие украинских водителей

27 января 2020 18:30 Алла Лысак
Коронавирус из Китая: опасности, подстерегающие украинских водителей
Коронавирус из Китая: опасности, подстерегающие украинских водителей
pixabay.com

Коронавирус продолжает шагать по планете, а водители находятся в группе риска из-за особенностей своей работы.

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Медики и специалисты в сфере контроля над распространением инфекций предоставили свод правил безопасности, который будет полезен для водителей в период эпидемии независимо от страны проживания.

Внимание! Водители автобусов и такси, которые ежедневно перевозят большое количество людей, подвергаются большему риску подхватить грипп или острую инфекцию. Но и владельцы своих автомобилей должны быть внимательными.  

  • Наденьте перчатки

Возьмите за правило как можно меньше касаться голыми руками любых поверхностей транспортного средства, к которым имели доступ пассажиры.

  • Рассчитывайтесь картой

Деньги входят в ТОП самых загрязненных бактериями вещей на земле, поэтому в период эпидемий желательно использовать карту.

Хорошо будет, если оплата произойдет без контакта, а в случае потребности вводить пин-код, сделайте это в перчатках.

  • Заправка — место повышенной опасности

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Опасность для вас представляют все предметы общего пользования, например, заправочный пистолет. Если у вас нет возможности надеть перчатки, используйте платок, который затем необходимо сразу отправить в стиральную машину.

  • Личная гигиена

Не забывайте протирать антибактериальными салфетками и вещи, с которыми вы сами соприкасаетесь постоянно, например, автомобильный руль!

Напомним,

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