Диета без проблем: чем заменить сахар без вреда для здоровья?

20 января 2020 13:00 Антонина Старовойт
Диета без проблем: чем заменить сахар без вреда для здоровья?
Диета без проблем: чем заменить сахар без вреда для здоровья?
pixabay.com

Диета с отказом от сахара - то еще удовольствие. Особенно для сладкоежек.

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Однако сегодня мы расскажем вам о чудесных альтернативах сахара, которые заставят вас пересмотреть свое отношение к белому яду. 

Стевия 

Стевия является натуральным подсластителем сахара. И в то же время она в несколько раз слаще, чем сам сахар. Однако первая вовсе не повышает уровень глюкозы в крови. 

Мед 

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Одна чайная ложка натурального меда не только не несет вреда, но и очень полезна для вашего здоровья. Несмотря на то, что мед на 80% состоит из сахара, потреблять его в разумных количествах рекомендуют и нутрициологи и диетологи. Дело в том, что мед в своем составе содержит множество полезных веществ. Но не увлекайтесь этой сладостью, ведь на 100 грамм меда приходится столько же калорий, сколько и на молочный шоколад. 

Ксилит 

О нем вы вряд ли слышали. А ведь ксилит является наиболее полезным натуральным подсластителем из всех перечисленных выше. Он содержится в ягодах и фруктах, древесине лиственных пород (березовой коре, например) и кукурузных початках. 

Напомним, 

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