Диета без проблем: чем заменить сахар без вреда для здоровья?

Диета с отказом от сахара - то еще удовольствие. Особенно для сладкоежек.

Однако сегодня мы расскажем вам о чудесных альтернативах сахара , которые заставят вас пересмотреть свое отношение к белому яду.

Стевия

Стевия является натуральным подсластителем сахара. И в то же время она в несколько раз слаще, чем сам сахар. Однако первая вовсе не повышает уровень глюкозы в крови.

Мед

Одна чайная ложка натурального меда не только не несет вреда, но и очень полезна для вашего здоровья. Несмотря на то, что мед на 80% состоит из сахара, потреблять его в разумных количествах рекомендуют и нутрициологи и диетологи. Дело в том, что мед в своем составе содержит множество полезных веществ. Но не увлекайтесь этой сладостью, ведь на 100 грамм меда приходится столько же калорий, сколько и на молочный шоколад.

Ксилит

О нем вы вряд ли слышали. А ведь ксилит является наиболее полезным натуральным подсластителем из всех перечисленных выше. Он содержится в ягодах и фруктах, древесине лиственных пород (березовой коре, например) и кукурузных початках.

Напомним,