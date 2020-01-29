Мифы о китайском коронавирусе, в которые все почему-то верят

Мифы о китайском коронавирусе, в которые все почему-то верят

Коронавирус является объективным поводом для беспокойства жителей Земли, однако мифы лишь способствуют возникновению паники.

Коронавирус может попасть в Украину с бананами

В Сети распространяются утверждения о том, что заразиться коронавирусом можно через бананы и другие фрукты из Китая.

К счастью, это не так!

Коронавирус передается воздушно-капельным путем от человека к человеку, вне организма он не может выжить в нынешнем виде.

Посылки с AliExpress опасны

Многие люди решили отказаться от своих посылок из-за вспышки коронавируса.

Но у нас есть сразу две новости, которые должны вас успокоить. Во-первых, все посылки AliExpress проходят санитарную обработку, во-вторых, вирус не выживет на поверхности или внутри посылки в течение срока пересылки.

Алкоголь спасет от коронавируса

Шуточный текст, появившийся в Сети, некоторые восприняли серьезно, и начали профилактические меры с алкоголем.

Старшее поколение до сих пор считает, что при помощи алкоголя можно убить любой вирус, но это народное заблуждение, которое никак не поможет в борьбе с коронавирусом.

Напомним,