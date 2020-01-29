Мифы о китайском коронавирусе, в которые все почему-то верят
Коронавирус является объективным поводом для беспокойства жителей Земли, однако мифы лишь способствуют возникновению паники.
Коронавирус может попасть в Украину с бананамикоронавирусом можно через бананы и другие фрукты из Китая.
К счастью, это не так!
Коронавирус передается воздушно-капельным путем от человека к человеку, вне организма он не может выжить в нынешнем виде.
Посылки с AliExpress опасны
Многие люди решили отказаться от своих посылок из-за вспышки коронавируса.
Но у нас есть сразу две новости, которые должны вас успокоить. Во-первых, все посылки AliExpress проходят санитарную обработку, во-вторых, вирус не выживет на поверхности или внутри посылки в течение срока пересылки.
Алкоголь спасет от коронавируса
Старшее поколение до сих пор считает, что при помощи алкоголя можно убить любой вирус, но это народное заблуждение, которое никак не поможет в борьбе с коронавирусом.
Напомним,