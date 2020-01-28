Золотистый ретривер спас хозяина от китайского коронавируса

28 января 2020 11:30 Алла Лысак
Золотистый ретривер спас хозяина от китайского коронавируса
Золотистый ретривер спас хозяина от китайского коронавируса
pixabay.com

Житель Тайваня рассказал удивительную историю, пес — ретривер по кличке Ким — спас его от поездки в очаг распространения смертельного коронавируса.

Хозяин ретривера собирался отправиться в китайский город Ухань, однако перед самым путешествием он обнаружил, что пес Ким уничтожил его паспорт. Тогда мужчина подумал, что собака сделала это то ли от скуки, то ли от голода. 

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Однако позже хозяин осознал, что Ким буквально спас его жизнь: китайский город Ухань стал едва ли не самым опасным местом на земле, жители оказались в карантинной зоне, а количество заразившихся вирусом постоянно росло. 

Хозяин с прогрызенным паспортом остался в Тайване, так что его жизни и здоровью коронавирус не угрожает.

Я не знаю, это стечение обстоятельств или Ким что-то почувствовал, но я растроган.
 
Золотистый ретривер спас хозяина от китайского коронавируса / социальная сеть Instagram

Напомним,

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