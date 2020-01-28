Золотистый ретривер спас хозяина от китайского коронавируса
Житель Тайваня рассказал удивительную историю, пес — ретривер по кличке Ким — спас его от поездки в очаг распространения смертельного коронавируса.
Хозяин ретривера собирался отправиться в китайский город Ухань, однако перед самым путешествием он обнаружил, что пес Ким уничтожил его паспорт. Тогда мужчина подумал, что собака сделала это то ли от скуки, то ли от голода.
Хозяин с прогрызенным паспортом остался в Тайване, так что его жизни и здоровью коронавирус не угрожает.
Я не знаю, это стечение обстоятельств или Ким что-то почувствовал, но я растроган.
Напомним,