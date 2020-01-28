Житель Тайваня рассказал удивительную историю, пес — ретривер по кличке Ким — спас его от поездки в очаг распространения смертельного коронавируса.

Хозяин ретривера собирался отправиться в китайский город Ухань, однако перед самым путешествием он обнаружил, что пес Ким уничтожил его паспорт. Тогда мужчина подумал, что собака сделала это то ли от скуки, то ли от голода.

Однако позже хозяин осознал, что Ким буквально спас его жизнь: китайский город Ухань стал едва ли не самым опасным местом на земле, жители оказались в карантинной зоне, а количество заразившихся вирусом постоянно росло.

Хозяин с прогрызенным паспортом остался в Тайване, так что его жизни и здоровью коронавирус не угрожает.

Я не знаю, это стечение обстоятельств или Ким что-то почувствовал, но я растроган.

Золотистый ретривер спас хозяина от китайского коронавируса / социальная сеть Instagram

Напомним,