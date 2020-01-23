Гороскоп на 2020 год для знака Козерог: любовь, финансы, здоровье и семья
Козерог проведет 2020 год ярко!
Козерог в текущем году будет получать бонусы от судьбы!
Финансовый гороскоп на 2020 год для Козерога
В этом году вы будете получать множество привлекательных предложений, которые (в кои-то веки!) окажутся такими же перспективными, как вы и думали. Наступает время радикальных перемен.
Астрологи советуют обратить внимание на то, как вы расходуете средства. Не исключено, что вы ничего себе не позволяете из-за боязни, что прибыль уменьшится.
Любовный гороскоп на 2020 год для Козерога
Представителям знака, которые захотят начать серьезные отношения, будет достаточно легко найти достойного человека. Вы будете в центре внимания!
Однако астрологи советуют не торопиться Козерогам, которые пока не чувствуют в себе готовность к этому.
Гороскоп здоровья на 2020 год для Козерога
Организм подскажет вам, когда и куда отправиться на отдых!
Напомним,