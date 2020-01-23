Гороскоп на 2020 год для знака Козерог: любовь, финансы, здоровье и семья

23 января 2020 22:00 Алла Лысак
Гороскоп на 2020 год для знака Козерог: любовь, финансы, здоровье и семья
Гороскоп на 2020 год для Козерога: любовь, финансы и здоровье
pixabay.com

Козерог проведет 2020 год ярко!

Козерог в текущем году будет получать бонусы от судьбы!

Финансовый гороскоп на 2020 год для Козерога

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Хорошее время для воплощения давно задуманных планов, которые уже превратились в мечты! Вернитесь к ним и начните реализовывать.

В этом году вы будете получать множество привлекательных предложений, которые (в кои-то веки!) окажутся такими же перспективными, как вы и думали. Наступает время радикальных перемен.

Астрологи советуют обратить внимание на то, как вы расходуете средства. Не исключено, что вы ничего себе не позволяете из-за боязни, что прибыль уменьшится. 

Гороскоп на 2020 год для Козерога: любовь, финансы и здоровье / pixabay.com

Любовный гороскоп на 2020 год для Козерога

Представителям знака, которые захотят начать серьезные отношения, будет достаточно легко найти достойного человека. Вы будете в центре внимания!

Однако астрологи советуют не торопиться Козерогам, которые пока не чувствуют в себе готовность к этому.

Гороскоп здоровья на 2020 год для Козерога

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Новых впечатлений может быть так много, что в какой-то момент вы почувствуете себя уставшим. Рекомендуется как минимум раз в две недели устраивать себе день релаксации!

Организм подскажет вам, когда и куда отправиться на отдых!

Гороскоп на 2020 год для Козерога: любовь, финансы и здоровье / pixabay.com

Напомним,

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