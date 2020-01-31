Коронавирус в Китае: что нужно знать о вакцине и других способах защиты?

31 января 2020 11:30 Алла Лысак
Коронавирус в Китае: что нужно знать о вакцине и других способах защиты?
Коронавирус в Китае: что нужно знать о вакцине и других способах защиты?
pixabay.com

Развенчиваем мифы о вакцине против китайского коронавируса, а также других фейковых способах защиты.

Можно ли купить вакцину от коронавируса? 

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Вакцину против коронавируса разработали исследователи из Гонконга, однако продукция в данный момент очень «сырая». Ее в скором времени начнут тестировать на животных (на это уйдут месяцы), а перейти к лечению людей при помощи этой вакцины медики смогут только в 2021 году по самым оптимистичным прогнозам.

На сегодняшний день вакцины от коронавируса не существует, отсутствуют и другие специфические средства лечения.

Поэтому медики советуют людям сосредоточиться на профилактике.

Внимание! Ни одна из существующих вакцин против гриппа не способна создать иммунитет в отношении коронавируса. 

Защитят ли маски от заражения коронавирусом?

Медицинскую маску нельзя назвать 100% способом защиты, ведь вирус передается и контактным способом.

Медики напоминают, что маски помогают предотвратить распространение вируса, соответственно, их следует носить уже инфицированным людям. 

Солевой раствор в качестве профилактики

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В Сети появилась информация о том, что солевой раствор (физиологический) может помочь избежать заражения коронавирусом. Отчасти это утверждение основано на опыте борьбы с обычным гриппом и ОРВИ. 

Солевой раствор при промывании ротовой полости действительно способен снизить концентрацию болезнетворных бактерий. Но медики пока не обладают достаточным багажом фактов, чтобы утверждать о некой эффективности солевого раствора в борьбе против нового китайского коронавируса.

Напомним,

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