Коронавирус в Китае: что нужно знать о вакцине и других способах защиты?

Коронавирус в Китае: что нужно знать о вакцине и других способах защиты?

Развенчиваем мифы о вакцине против китайского коронавируса, а также других фейковых способах защиты.

Можно ли купить вакцину от коронавируса?

Вакцину против коронавируса разработали исследователи из Гонконга, однако продукция в данный момент очень «сырая». Ее в скором времени начнут тестировать на животных (на это уйдут месяцы), а перейти к лечению людей при помощи этой вакцины медики смогут только в 2021 году по самым оптимистичным прогнозам.

На сегодняшний день вакцины от коронавируса не существует, отсутствуют и другие специфические средства лечения.

Поэтому медики советуют людям сосредоточиться на профилактике.

Внимание! Ни одна из существующих вакцин против гриппа не способна создать иммунитет в отношении коронавируса.

Защитят ли маски от заражения коронавирусом?

Медицинскую маску нельзя назвать 100% способом защиты, ведь вирус передается и контактным способом.

Медики напоминают, что маски помогают предотвратить распространение вируса, соответственно, их следует носить уже инфицированным людям.

Солевой раствор в качестве профилактики

В Сети появилась информация о том, что солевой раствор (физиологический) может помочь избежать заражения коронавирусом. Отчасти это утверждение основано на опыте борьбы с обычным гриппом и ОРВИ.

Солевой раствор при промывании ротовой полости действительно способен снизить концентрацию болезнетворных бактерий. Но медики пока не обладают достаточным багажом фактов, чтобы утверждать о некой эффективности солевого раствора в борьбе против нового китайского коронавируса.

Напомним,