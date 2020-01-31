Коронавирус в Китае: что нужно знать о вакцине и других способах защиты?
Развенчиваем мифы о вакцине против китайского коронавируса, а также других фейковых способах защиты.
Можно ли купить вакцину от коронавируса?
На сегодняшний день вакцины от коронавируса не существует, отсутствуют и другие специфические средства лечения.
Поэтому медики советуют людям сосредоточиться на профилактике.
Внимание! Ни одна из существующих вакцин против гриппа не способна создать иммунитет в отношении коронавируса.
Защитят ли маски от заражения коронавирусом?
Медицинскую маску нельзя назвать 100% способом защиты, ведь вирус передается и контактным способом.
Медики напоминают, что маски помогают предотвратить распространение вируса, соответственно, их следует носить уже инфицированным людям.
Солевой раствор в качестве профилактики
Солевой раствор при промывании ротовой полости действительно способен снизить концентрацию болезнетворных бактерий. Но медики пока не обладают достаточным багажом фактов, чтобы утверждать о некой эффективности солевого раствора в борьбе против нового китайского коронавируса.
Напомним,