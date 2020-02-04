Ученые обнаружили источник происхождения коронавируса

Коронавирус 2019-nCoV уже стал чрезвычайной ситуацией международного значения, поэтому ученые стараются как можно скорее изучить его структуру.

Китайский коронавирус произошел от того же возбудителя, что и инфекция SARS. О ней стало известно в 2002 году, острый респираторный синдром у некоторых людей протекал в тяжелой форме, что привело к гибели как минимум 650 человек.

Поскольку и 2019-nCoV, и SARS являются коронавирусами, исследователи решили сравнить их между собой.

В результате ученые узнали, что генетическая структура микроорганизмов совпадает на 96%. Оба этих вируса с большой долей вероятности имеют один и тот же источник заражения, млекопитающих рукокрылых.

Вирусы опасны высокой способностью к мутации и неожиданными осложнениями, что и делает их опасными для человека.

В зависимости от тяжести состояния пациента китайскую вирусную пневмонию способны вылечить обычные антивирусные средства, но ученые работают над созданием профильной вакцины.

Напомним,