Ученые обнаружили источник происхождения коронавируса

4 февраля 2020 18:30 Алла Лысак
Ученые обнаружили источник происхождения коронавируса
Ученые обнаружили источник происхождения коронавируса
pixabay.com

Коронавирус 2019-nCoV уже стал чрезвычайной ситуацией международного значения, поэтому ученые стараются как можно скорее изучить его структуру.

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Китайский коронавирус произошел от того же возбудителя, что и инфекция SARS. О ней стало известно в 2002 году, острый респираторный синдром у некоторых людей протекал в тяжелой форме, что привело к гибели как минимум 650 человек.

Поскольку и 2019-nCoV, и SARS являются коронавирусами, исследователи решили сравнить их между собой.  

В результате ученые узнали, что генетическая структура микроорганизмов совпадает на 96%. Оба этих вируса с большой долей вероятности имеют один и тот же источник заражения, млекопитающих рукокрылых. 

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Вирусы опасны высокой способностью к мутации и неожиданными осложнениями, что и делает их опасными для человека.

В зависимости от тяжести состояния пациента китайскую вирусную пневмонию способны вылечить обычные антивирусные средства, но ученые работают над созданием профильной вакцины.

Напомним,

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