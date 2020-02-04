Ученые обнаружили источник происхождения коронавируса
Коронавирус 2019-nCoV уже стал чрезвычайной ситуацией международного значения, поэтому ученые стараются как можно скорее изучить его структуру.
Поскольку и 2019-nCoV, и SARS являются коронавирусами, исследователи решили сравнить их между собой.
В результате ученые узнали, что генетическая структура микроорганизмов совпадает на 96%. Оба этих вируса с большой долей вероятности имеют один и тот же источник заражения, млекопитающих рукокрылых.
В зависимости от тяжести состояния пациента китайскую вирусную пневмонию способны вылечить обычные антивирусные средства, но ученые работают над созданием профильной вакцины.
Напомним,