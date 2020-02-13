Ученый спрогнозировал количество инфицированных коронавирусом людей
Если медики не смогут остановить коронавирус, рано или поздно он инфицирует около 60% населения планеты.
Это очень большая и действительно страшная цифра.
На сегодняшний день медики знают, что один инфицированный человек в среднем передает коронавирус 2,5 пациентам, количество погибших от инфекции тем временем возросло до 1 тысячи человек и продолжает увеличиваться.
По словам эпидемиолога, чаще всего вирус люди подхватывают в детских садах, школах, торговых центрах и кинотеатрах.
Напомним,