Ученый спрогнозировал количество инфицированных коронавирусом людей

Если медики не смогут остановить коронавирус, рано или поздно он инфицирует около 60% населения планеты.

Такой пессимистичный прогноз сделал главный эпидемиолог Гонконга Габриэль Леун. По его словам, китайский коронавирус распространяется очень быстро, поэтому он вполне может инфицировать две трети населения планеты.

Это очень большая и действительно страшная цифра.

На сегодняшний день медики знают, что один инфицированный человек в среднем передает коронавирус 2,5 пациентам, количество погибших от инфекции тем временем возросло до 1 тысячи человек и продолжает увеличиваться.

Габриэль Леун призывает людей не паниковать, поскольку медикам пока непонятно, как будет мутировать вирус. Возможно, его летальность сократится. Но на данный момент даже при смертности в 1% коронавирус может унести очень много жизней.

По словам эпидемиолога, чаще всего вирус люди подхватывают в детских садах, школах, торговых центрах и кинотеатрах.

Напомним,