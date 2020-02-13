Ученый спрогнозировал количество инфицированных коронавирусом людей

13 февраля 2020 10:30 Алла Лысак
Ученый спрогнозировал количество инфицированных коронавирусом людей
Ученый спрогнозировал количество инфицированных коронавирусом людей
pixabay.com

Если медики не смогут остановить коронавирус, рано или поздно он инфицирует около 60% населения планеты.

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Такой пессимистичный прогноз сделал главный эпидемиолог Гонконга Габриэль Леун. По его словам, китайский коронавирус распространяется очень быстро, поэтому он вполне может инфицировать две трети населения планеты.

Это очень большая и действительно страшная цифра.
 

На сегодняшний день медики знают, что один инфицированный человек в среднем передает коронавирус 2,5 пациентам, количество погибших от инфекции тем временем возросло до 1 тысячи человек и продолжает увеличиваться. 

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Габриэль Леун призывает людей не паниковать, поскольку медикам пока непонятно, как будет мутировать вирус. Возможно, его летальность сократится. Но на данный момент даже при смертности в 1% коронавирус может унести очень много жизней. 

По словам эпидемиолога, чаще всего вирус люди подхватывают в детских садах, школах, торговых центрах и кинотеатрах. 

Напомним,

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