Комаровский рассказал, с какого возраста можно вакцинировать детей от COVID-19
Эпидемия коронавируса продолжается и, скорее всего, каждому из нас придется вакцинироваться еще несколько раз.
Как быть с детьми, когда принимать решение о вакцинации и какие вакцины лучше использовать — отвечает доктор Евгений Комаровский.
Но широкие исследования с детьми младше пяти лет пока не проводились.
Я могу рекомендовать от пяти лет мРНК-вакцины Pfizer и Moderna. Почему? Потому что есть нормальные клинические исследования, это подтверждено нормально, по всем правилам, с правильным дизайном, с правильным изложением работ, опубликованных в рецензируемых научных журналах,— отметил он.
Комаровский напомнил, что дети тоже по-разному переносят коронавирус, в некоторых случаях у детей развивается сахарный диабет, например.
Вакцинация помогает избежать любых последствий.
Напомним,