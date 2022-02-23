Комаровский рассказал, с какого возраста можно вакцинировать детей от COVID-19

Комаровский рассказал, с какого возраста можно вакцинировать детей от COVID-19

Эпидемия коронавируса продолжается и, скорее всего, каждому из нас придется вакцинироваться еще несколько раз.

Как быть с детьми, когда принимать решение о вакцинации и какие вакцины лучше использовать — отвечает доктор Евгений Комаровский.

По словам медика, есть хорошая доказательная база по вакцинации детей мРНК-вакцинами Pfizer и Moderna. Исследования проводились с детьми, которые уже достигли 5-летнего возраста, такая вакцинация признана безопасной и уже практикуется.

Но широкие исследования с детьми младше пяти лет пока не проводились.

Я могу рекомендовать от пяти лет мРНК-вакцины Pfizer и Moderna. Почему? Потому что есть нормальные клинические исследования, это подтверждено нормально, по всем правилам, с правильным дизайном, с правильным изложением работ, опубликованных в рецензируемых научных журналах,

— отметил он.

Комаровский напомнил, что дети тоже по-разному переносят коронавирус, в некоторых случаях у детей развивается сахарный диабет, например.

Вакцинация помогает избежать любых последствий.

Напомним,