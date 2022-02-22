Доктор Комаровский объяснил, можно ли давать козье молоко детям
Существует ошибочное мнение, что козье молоко намного полезнее, чем коровье. Поэтому родители стараются покупать для своего ребенка именно этот продукт.
По словам Евгения Комаровского, у многих мам и бабушек уже много лет существует ложное представление о том, что козье молоко намного полезнее и очень отличается по своим своийствам от коровьего. На самом деле принципиальной разницы между ними нет.
Козье молоко настолько же полезно для организма ребенка, насколько полезно коровье молоко, – сказал кандидат медицинских наук в программе «Ранок з Україною».
Евгений Комаровский объяснил, что существует разница именно при вскармливании детей первого года жизни.
По некоторым данным, эти разновидности молока створаживаются по-разному. Коровье молоко сворачивается в виде крупного комка, а козье – в виде мелких шариков, – сказал врач-педиатр высшей категории. – Именно с этим связаны легенды о нереальной полезности козьего молока.
Например, если у мамы нет молока, ребенку пытаются дать коровье. Но так как оно створаживается в виде большого комка, малыш срыгивает. Тогда родители дают ему козье, и кроха перестает срыгивать. Поэтому люди делают неправильный вывод: что якобы коровье молоко не усваивается.
Сегодня детям в первый год жизни не дают ни козье, ни коровье молоко. А если ребенок старше года и у него нет склонности к срыгиванию, то разницы, какое молоко он пьет, нет, – сказал Евгений Комаровский. – Я одинаково хорошо отношусь и к коровьему, и к козьему молоку.
Напомним,