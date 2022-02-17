При омикроне постельный режим только вредит человеку — Комаровский

Доктор Евгений Комаровский напомнил об основных принципах лечения омикрона.

Штамм коронавируса омикрон считается более легким вариантом коронавируса, однако и он может принести человеку проблемы.

Особенно при неправильном лечении.

Комаровский отметил, что дыхательная мускулатура человека активнее всего работает в положении вертикально. Конечно, это не означает, что человек должен только сидеть или стоять, даже если он чувствует вялость и сонливость.

Но, по словам медика, нельзя брезговать небольшими прогулками, очень важно двигаться для более оперативного выздоровления.

Иногда пересиливать себя, но вставать.

Если есть не хочется, сократите количество употребляемой пищи. Перейдите на что-то легкое, полужидкое, возможно, углеводное. Не стоит совсем отказываться от еды, просто формируйте свой рацион с оглядкой на то, что аппетита нет, а силы организму нужны!

Совсем другое дело — вода. Комаровский отметил, что пить нужно вне зависимости от своего желания. Во-первых, вода позволяет разжижать кровь, а коронавирус известен негативным влиянием на вязкость крови.

Во-вторых, вода помогает быстрее выходить мокроте.

Напомним,