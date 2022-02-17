При омикроне постельный режим только вредит человеку — Комаровский
Доктор Евгений Комаровский напомнил об основных принципах лечения омикрона.
Штамм коронавируса омикрон считается более легким вариантом коронавируса, однако и он может принести человеку проблемы.
Особенно при неправильном лечении.
Но, по словам медика, нельзя брезговать небольшими прогулками, очень важно двигаться для более оперативного выздоровления.
Иногда пересиливать себя, но вставать.
Совсем другое дело — вода. Комаровский отметил, что пить нужно вне зависимости от своего желания. Во-первых, вода позволяет разжижать кровь, а коронавирус известен негативным влиянием на вязкость крови.
Во-вторых, вода помогает быстрее выходить мокроте.
Напомним,