При омикроне постельный режим только вредит человеку — Комаровский

17 февраля 2022 16:05 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

При омикроне постельный режим только вредит человеку — Комаровский
При омикроне постельный режим только вредит человеку — Комаровский
pixabay.com

Доктор Евгений Комаровский напомнил об основных принципах лечения омикрона.

Штамм коронавируса омикрон считается более легким вариантом коронавируса, однако и он может принести человеку проблемы.

Особенно при неправильном лечении.

Читайте такжеДоктор Комаровский рассказал, как не поддаваться панике и сохранить здоровой психику
Постельный режим отменяется! Комаровский отметил, что дыхательная мускулатура человека активнее всего работает в положении вертикально. Конечно, это не означает, что человек должен только сидеть или стоять, даже если он чувствует вялость и сонливость.

Но, по словам медика, нельзя брезговать небольшими прогулками, очень важно двигаться для более оперативного выздоровления.

Иногда пересиливать себя, но вставать.

Читайте такжеДоктор Комаровский назвал 5 признаков мигрени и варианты лечения
Не нужно есть через силу! Если есть не хочется, сократите количество употребляемой пищи. Перейдите на что-то легкое, полужидкое, возможно, углеводное. Не стоит совсем отказываться от еды, просто формируйте свой рацион с оглядкой на то, что аппетита нет, а силы организму нужны!

Совсем другое дело — вода. Комаровский отметил, что пить нужно вне зависимости от своего желания. Во-первых, вода позволяет разжижать кровь, а коронавирус известен негативным влиянием на вязкость крови.

Во-вторых, вода помогает быстрее выходить мокроте. 

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

здоровье Евгений Комаровский коронавирус Омикрон

Материалы по теме

Магнитные бури 17 февраля 2022 года в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 17 февраля 2022 года в Украине
4 упражнения для красивой спины от фитнес-тренера Марины Боржемской
ЗОЖ

4 упражнения для красивой спины от фитнес-тренера Марины Боржемской
Магнитные бури 16 февраля 2022 года в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 16 февраля 2022 года в Украине
Доктор Комаровский назвал 5 признаков мигрени и варианты лечения
ЗОЖ

Доктор Комаровский назвал 5 признаков мигрени и варианты лечения

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию
Папик: смотреть 15 серию онлайн

Папик: смотреть 15 серию онлайн

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию
Папик: смотреть 15 серию онлайн

Папик: смотреть 15 серию онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK