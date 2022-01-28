Названа единственная группа крови, носители которой устойчивы к омикрону

28 января 2022 15:55 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Названа единственная группа крови, носители которой устойчивы к омикрону
Названа единственная группа крови, носители которой устойчивы к омикрону
pixabay.com

Тип крови тесно связан с иммунитетом человека.

Канадские ученые провели исследование и выяснили, обладатели какой группы крови имеют устойчивость к омикрону.

Читайте такжеУченые рассказали, как достичь гармонии обладателям каждой группы крови
Иммунная защита людей с определенным типом крови против нового штамма коронавируса сильнее, чем у других. Преимущество дают первая (0) и третья (B) группы крови.

По данным исследователей, люди с первой и третьей группой крови реже болеют коронавирусом.

В рамках научного эксперимента были проведены опыты с большими группами людей в несколько десятков тысяч человек, больных разными штаммами коронавируса.

Ученые отметили, что определенная группа крови не является гарантом стопроцентного иммунитета. Важно, чтобы человек вел здоровый образ жизни и не имел вредных привычек.

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

ученые исследование Редкая группа крови

Материалы по теме

Как достичь вагинального оргазма: рассказывает сексолог
Lifestyle

Как достичь вагинального оргазма: рассказывает сексолог
Обладатели какой группы крови имеют самый сильный иммунитет, рассказали ученые
ЗОЖ

Обладатели какой группы крови имеют самый сильный иммунитет, рассказали ученые
Купаются в деньгах: какую группу крови имеют миллиардеры?
Lifestyle

Купаются в деньгах: какую группу крови имеют миллиардеры?
Султан Сулейман из "Великолепного века" покинул Турцию и переехал жить в другую страну
Новости

Султан Сулейман из "Великолепного века" покинул Турцию и переехал жить в другую страну

Популярное на сайте

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)
Продукты, которые можно употреблять перед сном: советует Марина Боржемская

Продукты, которые можно употреблять перед сном: советует Марина Боржемская
4 знака Зодиака станут богатыми— Павел Глоба

4 знака Зодиака станут богатыми— Павел Глоба
МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)

МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)

Популярное видео

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)
МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)

МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)
Простить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.01.2022)

Простить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.01.2022)
Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)

Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK