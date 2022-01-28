Названа единственная группа крови, носители которой устойчивы к омикрону

Названа единственная группа крови, носители которой устойчивы к омикрону

Тип крови тесно связан с иммунитетом человека.

Канадские ученые провели исследование и выяснили, обладатели какой группы крови имеют устойчивость к омикрону.

Иммуннаяпротив нового штамма коронавируса сильнее, чем у других. Преимущество дают первая (0) и третья (B) группы крови.

По данным исследователей, люди с первой и третьей группой крови реже болеют коронавирусом.

В рамках научного эксперимента были проведены опыты с большими группами людей в несколько десятков тысяч человек, больных разными штаммами коронавируса.

Ученые отметили, что определенная группа крови не является гарантом стопроцентного иммунитета. Важно, чтобы человек вел здоровый образ жизни и не имел вредных привычек.

Напомним,