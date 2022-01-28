Названа единственная группа крови, носители которой устойчивы к омикрону
Тип крови тесно связан с иммунитетом человека.
Канадские ученые провели исследование и выяснили, обладатели какой группы крови имеют устойчивость к омикрону.
По данным исследователей, люди с первой и третьей группой крови реже болеют коронавирусом.
В рамках научного эксперимента были проведены опыты с большими группами людей в несколько десятков тысяч человек, больных разными штаммами коронавируса.
Ученые отметили, что определенная группа крови не является гарантом стопроцентного иммунитета. Важно, чтобы человек вел здоровый образ жизни и не имел вредных привычек.
Напомним,