Названа группа крови истеричек: они склонны к нервным срывам

Неприятно осознавать, что склонность к нервным срывам может быть заложена в организме на уровне генетики и группы крови, но... Так оно и есть.

Группа крови может влиять не только на физическое здоровье человека, но и на психическое состояние. К такому выводу пришла группа ученых из Гарвардского университета. Результаты их исследования опубликованы в JAMA Psychiatry.

Ученые обнаружили связь между типом крови и склонностям к психическим проблемам. По результатам исследования, наиболее часто страдают от нервных срывов носители четвертой группы крови. Из-за излишне интенсивных эмоциональных реакций чаще они попадают в больницу с заболеваниями сердца и сосудов.

Резус-фактор не влияет на предрасположенность или ее отсутствие.

Но риск развития слабоумия возрастает на 82% у людей с четвертой группой крови и негативным резусом.

Также ученые выяснили, что люди с четвертой группой крови чаще других жалуются на дискомфорт и депрессию, чувствуют себя несчастными.

Напомним,