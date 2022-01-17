Названа группа крови истеричек: они склонны к нервным срывам
Неприятно осознавать, что склонность к нервным срывам может быть заложена в организме на уровне генетики и группы крови, но... Так оно и есть.
Группа крови может влиять не только на физическое здоровье человека, но и на психическое состояние. К такому выводу пришла группа ученых из Гарвардского университета. Результаты их исследования опубликованы в JAMA Psychiatry.
Резус-фактор не влияет на предрасположенность или ее отсутствие.
Но риск развития слабоумия возрастает на 82% у людей с четвертой группой крови и негативным резусом.
Также ученые выяснили, что люди с четвертой группой крови чаще других жалуются на дискомфорт и депрессию, чувствуют себя несчастными.
Напомним,