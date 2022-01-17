Названа группа крови истеричек: они склонны к нервным срывам

17 января 2022 17:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Названа группа крови истеричек: они склонны к нервным срывам
Названа группа крови истеричек: они склонны к нервным срывам
pixabay.com

Неприятно осознавать, что склонность к нервным срывам может быть заложена в организме на уровне генетики и группы крови, но... Так оно и есть.

Группа крови может влиять не только на физическое здоровье человека, но и на психическое состояние. К такому выводу пришла группа ученых из Гарвардского университета. Результаты их исследования опубликованы в JAMA Psychiatry. 

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Ученые обнаружили связь между типом крови и склонностям к психическим проблемам. По результатам исследования, наиболее часто страдают от нервных срывов носители четвертой группы крови. Из-за излишне интенсивных эмоциональных реакций чаще они попадают в больницу с заболеваниями сердца и сосудов. 

Резус-фактор не влияет на предрасположенность или ее отсутствие.

Но риск развития слабоумия возрастает на 82% у людей с четвертой группой крови и негативным резусом. 

Также ученые выяснили, что люди с четвертой группой крови чаще других жалуются на дискомфорт и депрессию, чувствуют себя несчастными.

Напомним,

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