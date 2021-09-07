Врач рассказал, влияет ли группа крови на риск развития онкологии

7 сентября 2021 11:50 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Врач рассказал, влияет ли группа крови на риск развития онкологии
Врач рассказал, влияет ли группа крови на риск развития онкологии
pixabay.com

Риск онкологического заболевания высчитывают с учетом множества факторов.

Врач-онколог Александр Серяков заявляет, что четкой доказательной базы о зависимости онкологических заболеваний от группы крови пока нет. По его словам, исследователи пока не пришли к единой точке зрения на этот фактор.

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Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что на риск развития рака оказывают влияние генетическая предрасположенность, факторы внешней среды, проблемы с питанием, вредные привычки, хронические заболевания.  

Пока этот фактор не дает себя изучить. Возможно, ситуация никогда не изменится, поскольку всегда есть множество других причин, способствующих развитию онкологии. Понятно в данный момент, если группа крови и влияет на онкологические болезни, то не существенно.

Напомним, 

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