Врач рассказал, влияет ли группа крови на риск развития онкологии
Риск онкологического заболевания высчитывают с учетом множества факторов.
Врач-онколог Александр Серяков заявляет, что четкой доказательной базы о зависимости онкологических заболеваний от группы крови пока нет. По его словам, исследователи пока не пришли к единой точке зрения на этот фактор.
Пока этот фактор не дает себя изучить. Возможно, ситуация никогда не изменится, поскольку всегда есть множество других причин, способствующих развитию онкологии. Понятно в данный момент, если группа крови и влияет на онкологические болезни, то не существенно.
Напомним,