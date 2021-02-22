Мика Ньютон призналась, что ее родные тоже болели онкологией

Певица Мика Ньютон в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» рассказала, как преодолела рак.

Певица Мика Ньютон недавно поразила поклонников печальным известием – у нее были серьезные проблемы со здоровьем.

Супруг заметил: «О-о, ты перестала говорить много. Так, что-то стало тише в доме. И потом я уже в 4 часа хотела ложиться спать. Настолько плохо становилось. У меня вздувало живот очень сильно. Я пошла на йогу, я меняла диету, я думала, что все надо делать, чтобы похудеть, – говорит Мика Ньютон.

Певица Мика Ньютон с мужем / instagram.com/mikanewton

Звезда как раз гостила у родителей в Украине, она сдала все анализы, они были идеальные, но на УЗИ врачи обнаружили кисту.

В США есть очень хороший хирург, он меня прооперировал, и уже гистология показала, что это был рак, – поделилась артистка.

Врачи ошарашили девушку диагнозом - рак яичника. Свои анализы Ньютон отправила в три разные лаборатории, и они подтвердили диагноз. Мика призналась, что первому она рассказала супругу, еще и в особый день.

Мой первый поход в онкоцентр был на день рождения моего супруга в 9 утра, – говорит звезда и добавляет, что сначала у нее обнаружили рак третьей стадии, – в случае, если бы это подтвердили, у меня было бы 12 химий. Ну, это борьба за жизнь.

Но уже через неделю произошло чудо – анализы показали первую стадию рака яичника...За последний год звезде сделали несколько операций и сейчас врачи утверждают, что болезнь преодолена. Только когда все было позади, Мика рассказала обо всем отцу.

Мама знала, папа не знал. У меня и у бабушки был рак, и у мамы рак. Но как показало мое тестирование, это не наследственное, – поделилась Мика Ньютон.

Певица Мика Ньютон / instagram.com/mikanewton

О раке у родных Мика рассказала только «Зірковому шляху». К счастью, все женщины в семье Ньютон побороли онкологию. Недавно Мика на две недели приезжала в Киев. Именно здесь она хочет основать фонд, чтобы помогать людям бороться с раком.Сейчас Мика постепенно возвращается к работе, она мечтает стать актрисой, чтобы покорить Голливуд, и реализовать себя в главной роли - матери.

Моя онколог сказала: «Если бы ты пришла к нам 5 лет назад, тебе бы все вырезали, ты бы никогда не могла стать мамой». Дай Бог все будет хорошо, – говорит Мика Ньютон.

Напомним,