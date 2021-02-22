В семье Алексея Суханова случилось неожиданное пополнение – фото

Ведущий социального ток-шоу «Говорить Україна» Алексей Суханов, которое выходит по будням на канале «Украина», стал счастливым хозяином милого щенка.

Ведущий канала «Украина» Алексей Суханов завел собаку. Об этом Алексей сообщил на своей странице в социальной сети.

Более двух месяцев мы вместе и теперь время знакомиться, потому что мы немного подросли, освоились, и озорничаем почти круглосуточно...мое огромное Счастье по имени Арти...мой Друг, и моя любовь к нему, как и его озорству – без перерыва на обед и выходные, – прокомментировал фото, на котором позирует с четвероногим другом Алексей Суханов.

Ведущий Алексей Суханов / instagram.com/suhanov.official

Щенка породы йоркипу ведущий ток-шоу «Говорить Україна» приобрел в одном из питомников породистых собак. Там же выбирали себе домашних любимцев многие звезды, среди которых певец и продюсер MONATIK.

Йоркипу не только похожи по внешности на плюшевых мишек, но и очень сообразительные и легко поддаются дрессировке. Йоркипу – это новая дизайнерская порода, смесь лучших представителей чистокровных миниатюрных пуделей с йоркширскими терьерами. Йоркипу вырастают небольших размеров – до 2 кг, и отличаются ласковым характером и энергичностью. Последняя черта уже сейчас проявляется у щенка Алексея Суханова, о чем свидетельствуют 6 пар обуви ведущего, которые успел попробовать на зуб маленький Арти.

Напомним,