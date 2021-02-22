В семье Алексея Суханова случилось неожиданное пополнение – фото
Ведущий социального ток-шоу «Говорить Україна» Алексей Суханов, которое выходит по будням на канале «Украина», стал счастливым хозяином милого щенка.
Более двух месяцев мы вместе и теперь время знакомиться, потому что мы немного подросли, освоились, и озорничаем почти круглосуточно...мое огромное Счастье по имени Арти...мой Друг, и моя любовь к нему, как и его озорству – без перерыва на обед и выходные, – прокомментировал фото, на котором позирует с четвероногим другом Алексей Суханов.
Щенка породы йоркипу ведущий ток-шоу «Говорить Україна» приобрел в одном из питомников породистых собак. Там же выбирали себе домашних любимцев многие звезды, среди которых певец и продюсер MONATIK.
Напомним,