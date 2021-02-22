В семье Алексея Суханова случилось неожиданное пополнение – фото

22 февраля 2021 12:25 Юлия Крутиева
В семье Алексея Суханова случилось неожиданное пополнение – фото
Ведущий Алексей Суханов
instagram.com/suhanov.official

Ведущий социального ток-шоу «Говорить Україна» Алексей Суханов, которое выходит по будням на канале «Украина», стал счастливым хозяином милого щенка.

Читайте такжеЗвезда ситкома "Папа рулит" Фрося Мельник: Хочу попробовать себя в больших спектаклях
Ведущий канала «Украина» Алексей Суханов завел собаку. Об этом Алексей сообщил на своей странице в социальной сети.

Более двух месяцев мы вместе и теперь время знакомиться, потому что мы немного подросли, освоились, и озорничаем почти круглосуточно...мое огромное Счастье по имени Арти...мой Друг, и моя любовь к нему, как и его озорству – без перерыва на обед и выходные, – прокомментировал фото, на котором позирует с четвероногим другом Алексей Суханов.

Ведущий Алексей Суханов / instagram.com/suhanov.official

Щенка породы йоркипу ведущий ток-шоу «Говорить Україна» приобрел в одном из питомников породистых собак. Там же выбирали себе домашних любимцев многие звезды, среди которых певец и продюсер MONATIK.

Читайте такжеГригорий Решетник с женой окрестили младшего сына ‒ фото
Йоркипу не только похожи по внешности на плюшевых мишек, но и очень сообразительные и легко поддаются дрессировке. Йоркипу – это новая дизайнерская порода, смесь лучших представителей чистокровных миниатюрных пуделей с йоркширскими терьерами. Йоркипу вырастают небольших размеров – до 2 кг, и отличаются ласковым характером и энергичностью. Последняя черта уже сейчас проявляется у щенка Алексея Суханова, о чем свидетельствуют 6 пар обуви ведущего, которые успел попробовать на зуб маленький Арти.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети Алексей Суханов Говорит Украина новости домашние животные Говорить Україна

Материалы по теме

Мама известного мирового футболиста умерла от коронавируса
Новости

Мама известного мирового футболиста умерла от коронавируса
Звезда ситкома "Папа рулит" Фрося Мельник: Хочу попробовать себя в больших спектаклях
Новости

Звезда ситкома "Папа рулит" Фрося Мельник: Хочу попробовать себя в больших спектаклях
Громада 2 сезон: смотреть онлайн 16 серию
Сериалы

Громада 2 сезон: смотреть онлайн 16 серию
Финляндия, Испания и Норвегия определились с песнями на Евровидение 2021
Меломан

Финляндия, Испания и Норвегия определились с песнями на Евровидение 2021

Популярное на сайте

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.02.2021)

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.02.2021)
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Козы

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Козы
21 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать

21 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать
С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию

С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию

Популярное видео

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.02.2021)

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.02.2021)
С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию

С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию
МАСКА: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.02.2021)

МАСКА: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK