Алексей Суханов станет доктором в украинском сериале

8 сентября 2020 13:11 Юлия Крутиева
Алексей Суханов станет доктором в украинском сериале
Ведущий Алексей Суханов
пресс-служба канала Украина

Канал «Украина» и компания Filmstream работают над 4-серийной картиной «Добрая душа». Одну из знаковых ролей в новом проекте воплотит ведущий главного ток-шоу страны «Говорить Україна» Алексей Суханов.

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Для Алексея Суханова это не первый опыт съемок в кино – два года назад он удивил зрителей ярким перевоплощением, сыграв демона в проекте «Реальная мистика», а в 2019-м снялся в картине «Эхо», которая раскрывает историю еврейской семьи во время Холокоста. 

В этот раз ведущий канала «Украина» сыграет представителя благородной профессии – доктора. 

В детстве я мечтал стать врачом и так увлекся деланием уколов своим игрушкам, что они завонялись, и мама была вынуждена их просто выбросить, – говорит ведущий ток-шоу «Говорить Україна» Алексей Суханов. – Время прошло, и я не стал доктором, но в сериале «Добрая душа» сыграл именно роль врача.

Ведущий Алексей Суханов / пресс-служба канала Украина
Партнерами Алексея на съемочной площадке станут популярные артисты Анна Кошмал, Александр Константинов, Игорь Бочкин, Анна Легчилова, Владислав Никитюк, Максим Девизоров, Ирина Мак, Виктор Сарайкин, Ирина Калашникова. 

Сериал «Добрая душа» рассказывает о Любе Кулик, которая учится на медика и проходит практику в доме престарелых, чтобы быть ближе к любимому учителю – Арсению. В стремлении помочь матери, домработнице, получившей травму, Люба попадает в дом Дмитрия Петровича Свиридова – дом полный конфликтов и тайн. Оказавшись в эпицентре чужих страданий, Люба сама становится жертвой драмы. 

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Режиссер-постановщик проекта – Анатолий Матешко. Оператор-постановщик – Антон Ткаченко. Продюсеры – Наталия Стрибук, Ирина Черняк, Виктория Корогод, Ирина Франчук, Виталий Сиренко. Производством по заказу канала «Украина» занимается компания Filmstream. Съемки проходят в Киеве и Киевской области.

Напомним, 

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