Алексей Суханов станет доктором в украинском сериале
Канал «Украина» и компания Filmstream работают над 4-серийной картиной «Добрая душа». Одну из знаковых ролей в новом проекте воплотит ведущий главного ток-шоу страны «Говорить Україна» Алексей Суханов.
В этот раз ведущий канала «Украина» сыграет представителя благородной профессии – доктора.
В детстве я мечтал стать врачом и так увлекся деланием уколов своим игрушкам, что они завонялись, и мама была вынуждена их просто выбросить, – говорит ведущий ток-шоу «Говорить Україна» Алексей Суханов. – Время прошло, и я не стал доктором, но в сериале «Добрая душа» сыграл именно роль врача.
Сериал «Добрая душа» рассказывает о Любе Кулик, которая учится на медика и проходит практику в доме престарелых, чтобы быть ближе к любимому учителю – Арсению. В стремлении помочь матери, домработнице, получившей травму, Люба попадает в дом Дмитрия Петровича Свиридова – дом полный конфликтов и тайн. Оказавшись в эпицентре чужих страданий, Люба сама становится жертвой драмы.
Напомним,