Алексей Суханов: женщин предпочитаю умных, а отношения – честные

Совсем недавно ведущий программы «Говорить Україна» (телеканал «Украина») Алексей Суханов сменил гражданство – получил украинский паспорт. То есть о том, что такое выбор, знает не понаслышке.

Комедия или драма

Все зависит от настроения. В данный момент – драма. Но когда иду в театр, первым делом смотрю, чтобы был качественный спектакль. Не люблю попкорн – ни в прямом, ни в переносном смысле.

Футбольный матч или оперный театр

Конечно же, опера! Очень люблю классическую музыку. Но, к сожалению, в Киеве в Национальной опере бываю нечасто. Я люблю наслаждаться тем, что вижу на сцене, а не переживать, получится у артистов балета та или иная фигура или нет. Иногда кажется, что им не хватает экспрессии и технической подготовки. Мне приходилось бывать и в Metropolitan Opera, и в La Scala, так что есть с чем сравнить. И по моему субъективному мнению (обязательно прошу это подчеркнуть – именно субъективному, потому что я не театральный критик и не искусствовед), драматическое искусство у нас в стране пока гораздо продвинутее, я бы сказал, «взрослее», чем оперное. К футболу, кстати, тоже отношусь нормально, просто совершенно далек от спорта. Даже бегать не люблю. Зато обожаю ходить пешком – прогуливаясь по городу, могу намотать много километров.

Персональный тренер или диетолог

Хотя я уже сказал, что спорт – это не мое, все же выберу тренера. Потому что диеты – совсем-совсем не мое. Диеты – ЗЛО! Пожалуйста, напишите это слово прописными! Люди должны включить мозги и понять, наконец, что надо правильно питаться, а не отказывать себе во всем. Организм всегда мстит после того, как побывает в стрессе, вызванном разного рода ограничениями. Я сам через это прошел. Когда-то был дурачком, сидел на белковой диете. И Великий пост однажды держал. А как только он закончился, набросился на еду и сожрал все, что было дома. В обоих случаях сначала похудел, а потом снова набрал вес. Из этого извлек урок и больше не ставлю над своим организмом дурацких экспериментов.

Был период, когда я увлекся фитнесом – ходил на беговую дорожку, на кардиотренировки. По два раза в день – утром и вечером – посещал зал. Этот процесс меня поглотил. Но вряд ли это можно назвать спортом. Скорее, попытка вести здоровый образ жизни. Кстати, когда закончится карантин, хотелось бы вернуться к занятиям.

Поплакаться в жилетку или все держать в себе

Сложный вопрос… Иногда я люблю поплакаться и не вижу в этом ничего предосудительного. Неправы те, кто считают, будто мальчики такого делать не должны. Это глупости, которые нам вдолбили в голову в советские времена. Наоборот, только сильный духом человек имеет смелось заплакать. Носить все в себе – значит, не думать о своей нервной системе и здоровье. Уж лучше уткнуться в плечо любимого человека или хорошего друга и дать волю чувствам.

Умная или с чувством юмора

Умная, конечно! Даже если без чувства юмора. Дурочка – это замечательно. Но, как говорил Аркадий Райкин, такой через три дня хочется сказать: «Закрой рот, дура!». Отсутствие мозгов быстро начинает напрягать. С красивыми точно так же. Сначала срабатывает физиология – тебе нравится человек, к нему тянет. Потом понимаешь, что красивые глаза и грудь – хорошо, однако не самое главное в женщине. Хочется еще и ума.

Полет на воздушном шаре или уик-энд в Париже

На воздушном шаре я летал, да и в Париже был, но еще раз побывать там не откажусь. Если вы имеете в виду романтические поступки ради женщины, то больше всего мне запомнилось, как читал стихотворение Пушкина «Я вас люблю, хоть я бешусь…», взобравшись на дерево, причем довольно высоко.

Квартира или загородный дом

Однозначно квартира! Не потому, что я урбанист. В идеале загородный дом должен выглядеть так, как в американских фильмах и сериалах. Это значит, что кроме самого жилища надо иметь домработницу, садовника, управляющего, дворника, охрану. Каждый из этих людей занимается своим делом, чтобы ты, соответственно, тоже мог отдаться своему делу. А когда себе такого позволить не можешь, жизнь превращается в сплошные нервы. Потому что сегодня ты стрижешь кусты, завтра наводишь везде порядок, а послезавтра все повторяется по второму кругу, потому что дом, в отличие от квартиры, требует к себе постоянного внимания. Но если бы он все-таки у меня был, выглядел бы по-французски буржуазно и при этом минималистично. Не люблю пафоса. Предпочитаю лаконичную красоту во всех ее проявлениях. Конечно же, там было бы очень много картин (они украшали бы стены от пола до потолка) и скульптур. Вокруг особняка – лужайки и цветы. Разумеется, картошку я бы там не сажал. (Смеется.)

Хотя иногда у меня возникает желание покопаться в земельке. Почему нет? Я только за! Но не так, чтобы до седьмого пота, целый день кверху задницей на грядке простоять. Это я уже проходил в детстве: хочется побегать, покататься на велосипеде, а дед говорит, что надо бабушке помочь с мокрыжником бороться (вид сорняка. – Прим. ред.). Ты вчера только с ним покончил, а эта дрянь снова выросла! Нескончаемая история… Больше такого не хочу. Максимум, на что сейчас меня хватает, – посадить на балконе цветы.

Гастротур в Италии или музей в Испании

Искусство для меня первично, поэтому сначала испанские музеи, а потом – гастротур. В моей жизни было и то, и другое. Считаю, каждый человек хотя бы раз должен посетить Музей Прадо. Потрясающие шедевры искусства, невероятная архитектура! Никаких слов не хватит, чтобы его описать. А вот гастротур случился во время круиза. Когда ты по несколько дней находишься в открытом море, больше ничего не остается, как есть. А потом вызывали подъемный кран, и на берег меня выкатывали трое грузчиков. (Смеется.) Вообще мне нравится такой отдых – all inclusive, но чтобы было по-простому. То есть и заботиться ни о чем не надо, и без излишеств. Да, и чтобы обязательно было красивенько! Очень люблю красоту вокруг себя: красивые вещи, красивых людей – независимо от пола, гармонию линий и цвета. Кстати, не переношу «грязные» цвета, они должны быть конкретными. Одно из любимых моих мест отдыха – Юрмала, где у меня есть квартира. К сожалению, границы сейчас закрыты, поэтому давно там не был и безумно скучаю по городу.

Щупальца осьминога, приготовленные на гриле, или картошка с салом?

Так и то, и то вкусно! Признаюсь, обожаю жареную картошечку с маринованными огурчиками, квашеной капустой или солеными помидорами. Можно и с салатом из свежих помидоров, заправленным майонезом. Но поскольку сейчас ограничиваю себя в очень калорийной пище, придется ограничиться осьминогом. (Смеется.)

Мириться с неудобствами, чтобы не испортить отношения, или сразу сказать, что не устраивает

Конечно же, сразу сказать! Вопрос в том, как именно. Можно это сделать, не обидев человека, а можно нагрубить. Мириться с неудобствами нельзя ни в коем случае. Таким образом ломаешь себя, а это не может быть бесконечным процессом. Ты накапливаешь в себе негативные эмоции, а они однажды тебя «взорвут» и все равно разрушат отношения, которые берег. Разумнее определить правила игры – дипломатично, так, чтобы собеседник их понял и принял. Признаюсь, мне этой дипломатичности хватает не всегда. На прямые включения в Instagram приходят разные люди. Среди них, видимо, есть обиженные жизнью, отсутствием ума или как минимум – воспитания. Они всегда считают себя правыми и даже не пытаются меня понять. Вот таких с большим удовольствием посылаю в ж… Так и говорю: «Идите вы в ж…!». В остальных случаях всегда уважаю чувства окружающих, не нарушаю их уют и комфорт. Я, например, никогда не включу громко музыку после девяти вечера. И не начну делать ремонт в квартире, пока не повешу в парадном объявление с извинениями по поводу созданных строителями неудобств.

«Что? Где? Когда?» или КВН

Я выберу первое. Очень важно каждый день узнавать хоть немного нового. Юмористические программы тоже посматриваю, только значительно реже. Мне нравятся проекты «Квартала 95» – обожаю их потрясающий юмор. И Comedy Woman. А вообще телевизор включаю, в основном когда скачиваю какой-нибудь хороший фильм.

Кот или собака

Ой… Это все равно, что спросить, сын или дочь, мама или папа. Ну как можно выбрать? Даже пытаться не буду, потому что люблю всех «хвостиков». Давно хочу собаку, но пока меня с ней не свела судьба. Не люблю это слово – «завести» животное. Ты не заводишь его, а берешь на себя за него ответственность. Я, например, хоть раз в месяц должен летать в Юрмалу (так было до карантина), потом что у меня там растут цветы, за ними надо присматривать. Значит, питомца надо брать с собой, а потому важен его размер, разрешенный для перевозки в салоне самолета. Никогда в жизни не сдам его в багажное отделение! Это же стресс для животного! Не люблю испытывать стрессы сам и не хочу причинять их тем, кто рядом. Вот как раз по этой причине у меня в ближайшее время не появится кот. Как правило, они больше привязываются к дому, где живут, а не к хозяину. Выдернуть котика из привычной среды – значит, подвергнуть его сильнейшему потрясению. На такое я не пойду.

Тратить или экономить

Если для себя – экономить. Если мы говорим о благотворительности, то тратить. Никогда не жаль денег на то, чтобы помочь кому-то спасти здоровье или жизнь. А вот занимать друзьям не люблю. Долги разрушают дружбу. Если хочешь помочь, просто дай денег и забудь о них.

Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть

Безусловно, сделать! Жизнь – это лотерея. Пусть ты будешь не понят, но по крайней мере уверен в том, что хотел быть понятым. У меня было немало подобных историй, однако вспоминать о них не хочу. Не люблю возвращаться в прошлое. И, как правило, не возвращаюсь к тем людям, с которыми что-то связывало, но потом стало неинтересно.

Сходить на рыбалку или привести в порядок газон

Рыбалка не нравится – меня там кусают комары. А еще не хочу вставать в два часа ночи. Однажды был такой опыт – в детстве отец взял с собой. Ужас! В машине спать неудобно, сам процесс – сидеть часами у воды в ожидании клева – меня тоже не захватывает. То ли дело – стричь газон. Проснуться можно хоть в 11 часов. Вышел на верандочку, насладился зеленым чаем со вкусной плюшкой, а потом взял секатор или газонокосилку и коси себе хоть целый день, попивая периодически прохладительный напиток. Никакого утреннего клева, трава никуда не убегает… Мы все время куда-то торопимся, а хочется пожить размеренно.

Танцевать или рисовать

Давайте будем танцевать! Я занимался в свое время бальными танцами, у меня очень хорошо получается. Признаюсь, трижды получал приглашение в танцевальный проект, но у нас пока не складывается. Хотя желание такое имеется.

Текст: Людмила Козаренко