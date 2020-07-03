Канал Интер покажет телепремьеру криминальной драмы Подруги поневоле

В воскресенье, 5 июля, в 20:30 на «Интере» – премьера немецкой криминальной драмы «Подруги поневоле».

Это фильм о дружбе двух совершенно непохожих девушек, которых судьба свела в очень непростой ситуации.

Мать-одиночка Мэл ограбила ювелирный магазин, но не успела вовремя покинуть место преступления и оказалась в окружении полиции. Решив, что терять ей нечего, женщина берет в заложницы девушку по имени Фрэнни. Позднее главная героиня узнает, что ее заложница – очень неспокойная и достаточно впечатлительная особа, которая к тому же страдает паническими атаками. Однако, несмотря на совершенно противоположные характеры, у девушек оказывается много общего. И в какой-то момент Мэл и Фрэнни перестают понимать, кто они друг для друга: враги или лучшие подруги...

В главных ролях – Ханна Херцшпрунг и Каролина Херфурт. Последняя также выступила режиссером фильма. Каролина признается, что совмещать эти два амплуа было для нее самым сложным во время съемок картины: «Быстро переключаться с руководства съемочным процессом на актерскую игру – для меня это серьезная проблема. Но у нас все получилось. Я очень горжусь фильмом. И считаю, что эта маленькая победа была бы невозможной без Ханны Херцшпрунг. Не будет лукавством признать, что без нее я бы не выдержала всех этих испытаний».

Актрисы давно дружат и в реальной жизни. И Херфурт не представляла никого другого в роли Мэл, кроме Ханны Херцшпрунг. Каролина могла просто позвонить подруге и пригласить ее сняться в фильме, но все же режиссер решила соблюсти все тонкости и предложила Ханне сначала пройти кастинг в актерском агентстве. «Ханна просто замечательная актриса, – говорит Херфурт. – Самое главное – она очень сильна в эмоциональных сценах. Глядя на ее игру в «Подругах поневоле», веришь, что ее героиня ради своей дочери готова на все».

Не пропустите премьеру криминальной драмы «Подруги поневоле» – в это воскресенье, 5 июля, в 20:30 на «Интере».