Канал Интер покажет телепремьеру криминальной драмы Подруги поневоле
В воскресенье, 5 июля, в 20:30 на «Интере» – премьера немецкой криминальной драмы «Подруги поневоле».
Мать-одиночка Мэл ограбила ювелирный магазин, но не успела вовремя покинуть место преступления и оказалась в окружении полиции. Решив, что терять ей нечего, женщина берет в заложницы девушку по имени Фрэнни. Позднее главная героиня узнает, что ее заложница – очень неспокойная и достаточно впечатлительная особа, которая к тому же страдает паническими атаками. Однако, несмотря на совершенно противоположные характеры, у девушек оказывается много общего. И в какой-то момент Мэл и Фрэнни перестают понимать, кто они друг для друга: враги или лучшие подруги...
Актрисы давно дружат и в реальной жизни. И Херфурт не представляла никого другого в роли Мэл, кроме Ханны Херцшпрунг. Каролина могла просто позвонить подруге и пригласить ее сняться в фильме, но все же режиссер решила соблюсти все тонкости и предложила Ханне сначала пройти кастинг в актерском агентстве. «Ханна просто замечательная актриса, – говорит Херфурт. – Самое главное – она очень сильна в эмоциональных сценах. Глядя на ее игру в «Подругах поневоле», веришь, что ее героиня ради своей дочери готова на все».
Не пропустите премьеру криминальной драмы «Подруги поневоле» – в это воскресенье, 5 июля, в 20:30 на «Интере».