Мелодрама Рысь: о детях в кадре, первых поцелуях и съемках сложнейших операций

Режиссер фильма Рысь (проект FILM.UA Group и канала Украина) Роман Ткаченко рассказал, какие сцены появились в фильме из-за карантина, а также о детях в кадре и первых поцелуях, о съемках сложнейших операций.

В центре повествования четырехсерийной мелодрамы «Рысь» - история Марины Рысевой, или Рыси, как зовут ее друзья. Всю жизнь она будет любить своего друга Сашку, познает предательство и неразделенную любовь. Судьба будет неоднократно сталкивать Рысь и Сашку, словно проверяя на прочность. Простит ли наша героиня своего давнего друга, сможет ли ему доверять? Будет ли у этой истории любви счастливый финал? Скоро узнаем…

О самом интересном, ярком и запоминающемся, что произошло на съемочной площадке, рассказывает режиссер Роман Ткаченко.

На мой взгляд, самым прекрасным была наша съемочная группа: актеры, операторы, гримеры, костюмеры, осветители и все-все-все. Благодаря этим людям на площадке установилась теплая атмосфера доверия и взаимопонимания. У нас было всего 16 смен – активных, насыщенных, сложных. И все департаменты работали четко и дружно – именно это помогло преодолеть все трудности. Воспоминания о съемках остались самые светлые. И я верю, что у нас получилась добрая, красивая и трогательная история.

Рысь - новый сериал на канале Украина / пресс-служба

И даже карантин, уверен Роман Ткаченко, привнес позитивный момент. Первоначально съемки должны были начаться ранней весной, но из-за пандемии старт сместился на начало лета. И благодаря теплым вечерам группе удалось снять очень красивые кадры: летний лагерь и ночное купание главных героев в озере.

Трудности, конечно, тоже случались. В мелодраме были заняты и маленькие актеры – а ведь детей снимать очень непросто! Дочь главного героя Машу сыграла шестилетняя звезда украинского кино Фрося Мельник.

У Фроси реально большой актерский опыт, она просто молодец, с ней не было никаких проблем, - вспоминает Роман Ткаченко. – А вот с другими ребятишками приходилось более тщательно прорабатывать сцены. Не скажу, что было трудно, просто дети в кадре требуют большего внимания и терпения, это важно понимать и помогать им.

Рысь - новый сериал на канале Украина / пресс-служба

Роману также пришлось работать с тинейджерами – главными героями в юности. И хотя эротических кадров в фильме нет, персонажи много целуются, проявляют эмоции и чувства.

Знаете, мне еще не приходилось снимать целующихся тинейджеров! Да и нашим юным актерам не доводилось целоваться в кадре. Пикантности добавило то, что и в жизни с нашими ребятами это произошло впервые, они сами признались. На репетициях ребята страшно смущались – и это понятно, и я предложил им прикасаться друг к другу щекой. И когда снимали сцену с поцелуем – все прошло очень хорошо, наши актеры справились. Мне показалось, что им даже понравилось,

– смеется Роман.

Рысь - новый сериал на канале Украина / пресс-служба

По сюжету, Марина Рысева становится известным кардиохирургом, действие проходит в клинике, где экранные врачи проводят три сложнейшие операции.

Тут было непросто технически: мы не могли снимать процесс с документальной точностью. Но нашли способ, как достоверно показать операции, и справились очень достойно,

– рассказывает режиссер.

Рысь - новый сериал на канале Украина / пресс-служба

Добавим, что главные роли в картине исполнили актеры Анастасия Иванова, Влад Никитюк, Анастасия Цымбалару, Галина Кобзарь-Слободюк, Прохор Дубравин и др.

Поздравляем группу с окончанием съемок. И ждем премьеры фильма «Рысь» на канале «Украина».

Режиссер-постановщик: Роман Ткаченко

Оператор-постановщик: Маркиян Канюка

Сценаристы: Надежда Комаровская, Алексей Сиволап

Продюсеры: Виктор Мирский, Виктория Корогод, Наталья Стрибук, Ирина Черняк, Елена Малкова, Татьяна Носенко.

В ролях: Анастасия Иванова, Влад Никитюк, Анастасия Цымбалару, Фрося Мельник, Прохор Дубравин, Галина Кобзарь-Слободюк, Александр Попов, Елизавета Зайцева и др.