Мелодрама Рысь: о детях в кадре, первых поцелуях и съемках сложнейших операций
Режиссер фильма Рысь (проект FILM.UA Group и канала Украина) Роман Ткаченко рассказал, какие сцены появились в фильме из-за карантина, а также о детях в кадре и первых поцелуях, о съемках сложнейших операций.
О самом интересном, ярком и запоминающемся, что произошло на съемочной площадке, рассказывает режиссер Роман Ткаченко.
На мой взгляд, самым прекрасным была наша съемочная группа: актеры, операторы, гримеры, костюмеры, осветители и все-все-все. Благодаря этим людям на площадке установилась теплая атмосфера доверия и взаимопонимания. У нас было всего 16 смен – активных, насыщенных, сложных. И все департаменты работали четко и дружно – именно это помогло преодолеть все трудности. Воспоминания о съемках остались самые светлые. И я верю, что у нас получилась добрая, красивая и трогательная история.
Трудности, конечно, тоже случались. В мелодраме были заняты и маленькие актеры – а ведь детей снимать очень непросто! Дочь главного героя Машу сыграла шестилетняя звезда украинского кино Фрося Мельник.
У Фроси реально большой актерский опыт, она просто молодец, с ней не было никаких проблем, - вспоминает Роман Ткаченко. – А вот с другими ребятишками приходилось более тщательно прорабатывать сцены. Не скажу, что было трудно, просто дети в кадре требуют большего внимания и терпения, это важно понимать и помогать им.
Роману также пришлось работать с тинейджерами – главными героями в юности. И хотя эротических кадров в фильме нет, персонажи много целуются, проявляют эмоции и чувства.
Знаете, мне еще не приходилось снимать целующихся тинейджеров! Да и нашим юным актерам не доводилось целоваться в кадре. Пикантности добавило то, что и в жизни с нашими ребятами это произошло впервые, они сами признались. На репетициях ребята страшно смущались – и это понятно, и я предложил им прикасаться друг к другу щекой. И когда снимали сцену с поцелуем – все прошло очень хорошо, наши актеры справились. Мне показалось, что им даже понравилось,– смеется Роман.
По сюжету, Марина Рысева становится известным кардиохирургом, действие проходит в клинике, где экранные врачи проводят три сложнейшие операции.
Тут было непросто технически: мы не могли снимать процесс с документальной точностью. Но нашли способ, как достоверно показать операции, и справились очень достойно,– рассказывает режиссер.
Поздравляем группу с окончанием съемок. И ждем премьеры фильма «Рысь» на канале «Украина».
Режиссер-постановщик: Роман Ткаченко
Оператор-постановщик: Маркиян Канюка
Сценаристы: Надежда Комаровская, Алексей Сиволап
Продюсеры: Виктор Мирский, Виктория Корогод, Наталья Стрибук, Ирина Черняк, Елена Малкова, Татьяна Носенко.
В ролях: Анастасия Иванова, Влад Никитюк, Анастасия Цымбалару, Фрося Мельник, Прохор Дубравин, Галина Кобзарь-Слободюк, Александр Попов, Елизавета Зайцева и др.