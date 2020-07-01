Канал Украина приступил к съемкам фильма Тень прошлого

1 июля 2020 16:30 Юлия Крутиева
Канал Украина приступил к съемкам фильма Тень прошлого
Канал Украина приступил к съемкам фильма Тень прошлого
пресс-служба канала Украина

В Киеве началась работа над 4-серийной картиной Тень прошлого производства Filmstream по заказу канала Украина. Фильм поднимает актуальную проблему современного общества – отношений между родителями и детьми.

Читайте такжеТелеканал 1+1 работает над новым развлекательным шоу известным во всем мире
Сюжет фильма «Тень прошлого»: после трагической смерти мужа Даша растит дочь Яну. Она скрывает от девочки, что папа ей не родной. 16 лет назад Даша сделала ЭКО от донора. Но правду придется раскрыть, когда в их жизни появляется влиятельный, богатый и одинокий Щербаков. Что ему нужно от Даши и Яны?

Режиссер-постановщик картины – Александр Итыгилов. Он признается, что в виду карантинных ограничений приходится сталкиваться с некими сложностями в работе, но команда делает все возможное, чтобы качество проекта не пострадало.

Канал Украина приступил к съемкам фильма Тень прошлого / пресс-служба канала Украина

Наша история о любви, которая превозмогает предательство, подлость, трусость, алчность и конфликт между родителями и детьми, – характеризует новую историю режиссер. – Съемки проходят в Киеве и Киевской области, мы нашли новые, интересные и красивые места. Безусловно, наши продюсеры сталкиваются с проблемами карантина на всех локациях, но они у нас волшебные и творят чудеса.

Читайте такжеКанал Украина приступил к съемкам криминальной мелодрамы Кейс
Картину отличает сильный актерский состав. В фильме снимаются: Любава Грешнова, Виталий Кудрявцев, Зоряна Марченко, Артем Позняк, Даниил Белых, Алиса Лукшина и другие артисты. Режиссер говорит: ознакомившись со сценарием, уже имел предположения, кто из актеров мог бы воплотить роли в картине. Поэтому кастинг провели достаточно быстро.

Канал Украина приступил к съемкам фильма Тень прошлого / пресс-служба канала Украина

Как правило, во время прочтения сценария сразу возникают идеи по поводу исполнителей ролей. И в этот раз у нас практически все актеры совпали по ощущениям. Кастинг проводили для небольшого списка ролей со всеми карантинными предосторожностями,
– добавил Александр Итыгилов.

Оператор-постановщик фильма – Антон Ткаченко. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Виталий Сиренко, Ирина Франчук.

Напомним,

Облако тегов

сериалы канал Украина съемки сериала сериал Тень прошлого Тень прошлого

Материалы по теме

І будуть люди: премьера масштабной исторической саги на канале СТБ
Анонсы на ТВ

І будуть люди: премьера масштабной исторической саги на канале СТБ
За витриной: смотреть 4 серию онлайн
Сериалы

За витриной: смотреть 4 серию онлайн
За витриной: смотреть 3 серию онлайн
Сериалы

За витриной: смотреть 3 серию онлайн
За витриной: смотреть 2 серию онлайн
Сериалы

За витриной: смотреть 2 серию онлайн

Популярное на сайте

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.06.2020)
24 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

24 июня: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.06.2020)
За витриной: смотреть 1 серию онлайн

За витриной: смотреть 1 серию онлайн
Аферисты в сетях-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.06.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 27.06.2020)

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 27.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK