Канал Украина приступил к съемкам фильма Тень прошлого
В Киеве началась работа над 4-серийной картиной Тень прошлого производства Filmstream по заказу канала Украина. Фильм поднимает актуальную проблему современного общества – отношений между родителями и детьми.
Режиссер-постановщик картины – Александр Итыгилов. Он признается, что в виду карантинных ограничений приходится сталкиваться с некими сложностями в работе, но команда делает все возможное, чтобы качество проекта не пострадало.
Наша история о любви, которая превозмогает предательство, подлость, трусость, алчность и конфликт между родителями и детьми, – характеризует новую историю режиссер. – Съемки проходят в Киеве и Киевской области, мы нашли новые, интересные и красивые места. Безусловно, наши продюсеры сталкиваются с проблемами карантина на всех локациях, но они у нас волшебные и творят чудеса.
Как правило, во время прочтения сценария сразу возникают идеи по поводу исполнителей ролей. И в этот раз у нас практически все актеры совпали по ощущениям. Кастинг проводили для небольшого списка ролей со всеми карантинными предосторожностями,– добавил Александр Итыгилов.
Оператор-постановщик фильма – Антон Ткаченко. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Виталий Сиренко, Ирина Франчук.
Напомним,