Канал Украина приступил к съемкам криминальной мелодрамы Кейс
В Киеве стартовали съемки четырехсерийной картины Кейс, совместного проекта компании АРТ Территория и телеканала Украина.
30-летняя Ирина – стюардесса на междугородних автобусных рейсах. Бывший муж Антон бросил ее сразу после рождения сына Гриши, найдя более выгодный вариант в лице наивной Алины. Девушка содержит Антона, беря на это деньги у своей матери Лизы.
В картине снимаются актеры Александра Булычева, Дмитрий Сова, Константин Октябрьский, Дарья Легейда, Ирина Мельник, Олег Мамыкин и другие.
В нашем новом фильме есть сильная криминальная линия – у главной героини хотят отобрать сына, выдав его за другого ребенка, а за это предусмотрена криминальная ответственность. Кроме того, сама история с кейсом, которым любой ценой пытаются завладеть злоумышленники. Но конечно, мы не оставим зрителя без мелодраматичной линии, – говорит продюсер Игорь Волков. – Съемки пройдут в Киеве и Киевской области. Есть некоторые трудности с локациями, ведь из-за карантина многие заведения и учреждения все еще закрыты. Но мы придумываем новые хода, вносим некоторые правки в сценарий, соблюдая при этом все меры безопасности.
Режиссер-постановщик картины – Александр Кириенко. Оператор-постановщик – Константин Пономарев. Продюсеры – Наталья Стрибук, Виктория Корогод, Игорь Волков, Сергей Баранов. Производством фильма по заказу канала «Украина» занимается компания «АРТ Территория».
Напомним,