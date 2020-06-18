В Киеве стартовали съемки четырехсерийной картины Кейс, совместного проекта компании АРТ Территория и телеканала Украина.

В центре сюжета сериала «Кейс» – женщина, которая обнаруживает кейс с золотыми монетами. За ценной находкой начинается настоящая охота, но, помимо кейса, героине также придется защищать своего 4-летнего сына.

30-летняя Ирина – стюардесса на междугородних автобусных рейсах. Бывший муж Антон бросил ее сразу после рождения сына Гриши, найдя более выгодный вариант в лице наивной Алины. Девушка содержит Антона, беря на это деньги у своей матери Лизы.

Канал Украина приступил к съемкам криминальной мелодрамы Кейс / пресс-служба канала Украина

Лиза – дочь мебельного магната Виктора Романенко, который ищет наследника мужского пола, чтобы после смерти передать ему свой бизнес. Романенко почти не общается с дочерью и внучкой, но вспомнив, что четыре года назад Алина была в положении и ждала мальчика, решает сделать его наследником империи. О том, что тогда у Алины случился выкидыш, мужчина узнать не должен. Лиза вступает в сговор с Антоном – теперь они намерены лишить Ирину родительских прав и забрать у нее сына, выдав Гришу за наследника Романенко.

Канал Украина приступил к съемкам криминальной мелодрамы Кейс / пресс-служба канала Украина

В картине снимаются актеры Александра Булычева, Дмитрий Сова, Константин Октябрьский, Дарья Легейда, Ирина Мельник, Олег Мамыкин и другие.

В нашем новом фильме есть сильная криминальная линия – у главной героини хотят отобрать сына, выдав его за другого ребенка, а за это предусмотрена криминальная ответственность. Кроме того, сама история с кейсом, которым любой ценой пытаются завладеть злоумышленники. Но конечно, мы не оставим зрителя без мелодраматичной линии, – говорит продюсер Игорь Волков. – Съемки пройдут в Киеве и Киевской области. Есть некоторые трудности с локациями, ведь из-за карантина многие заведения и учреждения все еще закрыты. Но мы придумываем новые хода, вносим некоторые правки в сценарий, соблюдая при этом все меры безопасности.

Канал Украина приступил к съемкам криминальной мелодрамы Кейс / пресс-служба канала Украина

Режиссер-постановщик картины – Александр Кириенко. Оператор-постановщик – Константин Пономарев. Продюсеры – Наталья Стрибук, Виктория Корогод, Игорь Волков, Сергей Баранов. Производством фильма по заказу канала «Украина» занимается компания «АРТ Территория».

Напомним,