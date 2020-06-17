Анна Кошмал станет продавцом-консультантом в новом фильме канала Украина

17 июня 2020 16:55 Юлия Крутиева
Анна Кошмал станет продавцом-консультантом в новом фильме канала Украина
Корзина для счастья - новый сериал канала Украина
Ivory Films

В Киеве стартовали съемки 4-серийной мелодрамы Корзина для счастья. Работает над сериалом продакшн-компания IVORY films по заказу телеканала Украина.

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Многослойный сюжет фильма – непростое и непредсказуемое переплетение характеров, обстоятельств и судеб. Все его герои стремятся к счастью, и у каждого оно свое. Реально ли достичь его и возможно ли это без ущерба другим людям? И как понять, что именно это твое счастливое состояние, именно та цель, ради которой стоит жить, ведь раньше ты хотел от жизни совсем иного? На эти и многие другие сложные вопросы приходится героям искать ответы по ходу развития кинофабулы.

Анна Кошмал в сериале Корзина для счастья / Ivory Films

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Лика Березовская мечтает о свадьбе со своим молодым человеком Сергеем, но пока она даже не получила от него предложения. Да и материальное положение не позволяет осуществиться мечте о пышном торжестве. Чтобы приблизить ее, Лика устраивается на работу в супермаркет «Корзина для счастья» продавцом-консультантом. Но уже в первый рабочий день карьера Лики оказывается под угрозой… из-за сына Сергея, Артемки, которого она берет с собой на работу. К счастью, девушке помогает новый сотрудник – грузчик Борис.

Актриса Анна Кошмал / Ivory Films

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В отличие от Лики, Жанна Катунина никогда не испытывала материальных проблем, и сейчас она занимает высокую должность в магазине своего отца. В ее жизни не хватает лишь одного – Жанна не встретила любовь. Совершенно случайно в ее судьбе появляется бывший одноклассник Борис, который устраивается на работу в магазин ее отца «Корзина для счастья». Но Борис не отвечает взаимностью на знаки внимания Жанны, а симпатизирует молодой сотруднице Лике.

Это история о любви, о счастье, одним словом – о жизни. В ее перипетиях увязаны события и обстоятельства, внезапные повороты и неожиданные перемены, заставляющие персонажей думать и действовать иначе, выходить за пределы накатанной колеи своей жизни. Это фильм о том, что у каждого свое понимание счастья. Можно полюбить чужого ребенка – и это счастье. Делать счастливым другого – тоже наполняет счастьем собственное существование. А для кого-то полноценной делает жизнь стремление к материальным благам, – говорит режиссер фильма Антон Гойда. – В центре сюжета будет любовный треугольник: один из героев выбирает между двумя женщинами – любимой, но бедной и богатой, но нелюбимой. Кого предпочтет герой? Тот, кто посмотрит фильм, узнает это.

Съемки сериала канала Украина - Корзина для счастья / Ivory Films

В ролях: Анна Кошмал, Тарас Цымбалюк, Мария Кононова, Макар Тихомиров, Инна Мирошниченко, Сергей Калантай, Гордей Дзюбинский. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Олег Рогожа, Илларион Павлюк, Владимир Рыбась, Армен Тер-Аванесов. Съемки пройдут в Киеве и Киевской области.

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