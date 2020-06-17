Дмитрию Комарову – 37: Ведущий тревел-шоу Мир наизнанку рассказал о лучшем подарке от жены
17 июня 2020 16:30
Сегодня, 17 июня, свой 37-й день рождения отмечает путешественник Дмитрий Комаров.
Дмитрия Комарова – это было находиться на одном месте без путешествий.
Обычно, учитывая мою работу, за четыре месяца приходится летать десятки раз, порой в аэропорт ездишь по 4-5 раз в неделю, а рабочие перелеты (обычно очень ранние) начинаешь тихо ненавидеть. Но жизнь в очередной раз показала, что особенно ценишь то, что становится недоступным.
Также Дмитрий Комаров рассказал и о самом лучшем подарке от жены. Что это может быть? Конечно – авиабилет!
37 - красивая цифра. Моя любимая жена приготовила торт, разбудила и сделала лучший из возможных подарок на день рождения для путешественника - авиабилет! Впервые более чем за 4 месяца куда-то летим и я просто счастлив. Едем в аэропорт. Спасибо за подарок, Саша. А вам, дорогие друзья, спасибо за пожелания и теплые слова. Читая их, понимаю, что проживаю свою жизнь не зря. Кстати, угадайте, куда мы на мой день рождения летим?
Оказывается, самое лучшее утро - это когда встаешь в 6 утра. Чтобы испечь праздничный торт, зажечь свечи, разбудить любимого мужа и отправиться вместе в такое долгожданное путешествие! С Днем рождения, мой Дмитрий Комаров. Пусть так будет вечно!
Напомним,