Звезда Гарри Поттера Джесси Кейв в третий раз станет мамой

17 июня 2020 16:00 Юлия Крутиева
Звезда Гарри Поттера Джесси Кейв в третий раз станет мамой
Актриса Джесси Кейв
Fotobank / GettyImages

О скором пополнении в своей семье сообщила актриса Джесси Кейв.

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Совсем недавно мы писали о том, что актер Руперт Грин впервые стал отцом. Теперь же сообщаем еще одну радостную новость – о своей третьей беременности рассказала еще одна звезда "Гарри Поттера" Джесси Кейв – исполнительница роли Лаванды Браун и несостоявшаяся возлюбленная Рона.

На своей странице в Инстаграм актриса опубликовала фотографию, где она запечатлена с округлившимся животиком. В привычной для себя шутливой манере Джесси продписала снимок: "Упс, я сделала это снова".

Звезда Гарри Поттера Джесси Кейв беременна / instagram.com/jessiecave

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Сейчас в семье Джесси Кейв и комика Алфи Брауна подрастают двое детей – 5-летний Донни и 3-летняя Марго. До сих пор лица своих детей пара не показывает публике. К слову, и третью беременность актрисе удавалось долго скрывать.

Отношения Джесси с отцом ее детей, как американские горки. Пара познакомилась в 2010 году и за это время не один раз расходились, а потом вновь восстанавливали отношения.

Алфи Браун с дочкой и сыном / instagram.com/jessiecave

Напомним,

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