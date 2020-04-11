Руперт Гринт впервые станет папой: Хочется остепениться
Исполнитель роли Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере и его девушка Джорджия Грум ждут первенца.
Представитель пары официально подтвердил беременность звезды:
Они рады сообщить, что ждут ребенка, а прессу просят уважать их право на частную жизнь.
Ранее в интервью актер заявлял, что лишь после 30 начал серьезно задумываться о семье и наследниках. Он даже подбирал имена будущему сыну, однако в честь своего персонажа ребенка бы не назвал.
Я собираюсь и дальше плыть по течению, играть интересных мне персонажей и анализировать результат своей работы. А еще мне бы хотелось остепениться, стать отцом… Если бы у меня появился сын, назвал бы я его Роном? Наверное, нет, но само по себе имя хорошее. Гринт ‒ трудная фамилия, поэтому не все имена вместе с ней красиво звучат,‒ объясняет актер.
Напомним,
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