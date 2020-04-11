Руперт Гринт впервые станет папой: Хочется остепениться

11 апреля 2020 16:00 Катерина Даниленко
Руперт Гринт впервые станет папой: Хочется остепениться
Актер Руперт Гринт
социальная сеть Instagram

Исполнитель роли Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере и его девушка Джорджия Грум ждут первенца.

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Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт с актрисой Джорджией Грум вместе уже целых девять лет. До свадьбы дело еще так и не дошло, однако перемены в их жизни грядут, причем очень серьезные. Молодые люди готовятся к новой для себя роли ‒ роли родителей.

Представитель пары официально подтвердил беременность звезды:

Они рады сообщить, что ждут ребенка, а прессу просят уважать их право на частную жизнь.

Американский актер Руперт Гринт с девушкой / социальная сеть Instagram

Ранее в интервью актер заявлял, что лишь после 30 начал серьезно задумываться о семье и наследниках. Он даже подбирал имена будущему сыну, однако в честь своего персонажа ребенка бы не назвал.

Я собираюсь и дальше плыть по течению, играть интересных мне персонажей и анализировать результат своей работы. А еще мне бы хотелось остепениться, стать отцом… Если бы у меня появился сын, назвал бы я его Роном? Наверное, нет, но само по себе имя хорошее. Гринт ‒ трудная фамилия, поэтому не все имена вместе с ней красиво звучат,
‒ объясняет актер.

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К слову, молодых людей уже успели подловить папарацци на прогулке в Нью-Йорке. На фото хорошо видно округлившийся животик актрисы. Судя по всему, рожать Джорджии уже очень скоро.

Напомним,

Американский актер Руперт Гринт с девушкой / социальная сеть Instagram
 

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